RDC-USA : Sama Lukonde et Antony Blinken passent en revue les questions sécuritaires et économiques

Le Premier ministre, Sama Lukonde et le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, ont échangé, mercredi 10 août 2022 à la Primature. Plusieurs questions étaient au menu de cet échange, avec un accent particulier sur la sécurité, l’économie, la préservation de l’environnement, le développement et l’organisation des élections.

Dans ce même ordre d’idées, le diplomate américain a réitéré la disponibilité des États-Unis à travailler avec la RDC sur toutes ces questions prioritaires. Aussi M. Blinken compte-t-il élargir des discussions avec d’autres officiels congolais.

« C’est un plaisir de retrouver le Premier ministre et de poursuivre les discussions que nous avons entamées hier avec le président de la République. Je pense que l’agenda que nous avons sur divers sujets, que ce soit les questions de la sécurité alimentaire, que ce soit les questions de la préservation du climat, que ce soit le travail que nous faisons ensemble pour soutenir la démocratie, pour aider également à retrouver la paix et la sécurité à l’Est. Tous ces sujets démontrent à la fois la profondeur et l’importance de nos relations. Nous sommes ravis de pouvoir travailler ensemble », a déclaré en substance Antony Blinken.

Le Premier ministre Sama Lukonde s’est dit satisfait d’accueillir le secrétaire d’État américain à la Primature. Il faut noter que la visite du diplomate américain s’inscrit dans la suite de la rencontre que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait eue en octobre 2021 avec le président américain, Joe Biden, à Glasgow, en marge de la COP 26.

Après un tête-à-tête entre le chef de l’État Félix-Antoine et le diplomate américain, une réunion bilatérale entre les officiels américains et congolais ont eu lieu à laquelle a ris part le vice-Premier ministre en charge de l’Intérieur, le vice-Premier ministre en charge des Affaires étrangères, la vice-Premier ministre en charge de l’Environnement, le ministre d’État en charge du Plan, le ministre de la Défense nationale, la ministre des Mines, et quelques membres du cabinet du chef de l’Etat.