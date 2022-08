CENI : Denis Kadima participe au lancement de la 4è série d’information électorale par la LIFCE

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Denis Kadima Kazadi, a participé, le jeudi 11 août 2022, dans la salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères, à Gombe, à la matinée politique consacrée au lancement de la 4è série d’information électorale portant sur la formation continue CENI organisée par la Ligue des femmes congolaises pour les élections (LIFCE).

Créée en 2016 à la suite d’une formation de l’UNIFEM, aujourd’hui ONUFEMMES, la LIFCE s’assigne, entre autres objectifs, la sensibilisation de la population à la base.

Me Mimie Angèle Konde, membre d’organisation, a remis au président de la centrale électorale, le plan quinquennal de la LIFCE. Ce plan quinquennal « est un programme, un plan d’action de la LIFCE pour la période 2022 à 2027.

« En ce qui concerne les élections, nous sommes les partenaires privilégiés de la CENI. Nous avons besoin de l’accompagnement de la CENI. Et la LIFCE, en tant que mission d’observation électorale de la CENI, nous nous sommes engagés dans cette voie pour avoir des accréditations pour accomplir ce que nous avons toujours l’habitude de faire, parce qu’il faut qu’il ait des observateurs et témoins pour confirmer la transparence du processus électoral. Donc, nous voulons apporter notre pierre à la gouvernance électorale »,a déclaré Me Mimie Konde.

De son côté, le président de la centrale électorale s’est exprimé en ces termes : « Nous avons été mis en place depuis octobre 2021. Cela signifie que nous avons prêté serment avec 28 mois de retard… Le grand exercice qui va commencer dans les mois qui viennent, c’est la révision du fichier électoral. Nous allons améliorer la méthode de la qualité de saisie des emprunts et ajouter l’iris. Nous allons introduire une nouvelle technologie qui s’appelle « OCR », une technologie que nous allons utiliser pour la réception des électeurs. Elle comprend tous les détails : nom, lieu et date de naissance… toutes les informations possibles écrites à la main qu’on va déposer sur cet appareil ; lequel va le saisir directement. Cela nous permettra de gagner du temps. Donc, c’est une innovation que nous allons apporter pour éviter les enrôlements multiples. Nous allons également utiliser la reconnaissance faciale pour les mineurs. Ce sont des améliorations que nous allons apporter. Je continue à travailler sans relâche pour que nous allons aux élections en 2023 et nous allons sans doute compter sur vous, car vous êtes un groupe cultivé. La CENI n’est pas la seule organisatrice, elle pense à ses compatriotes pour organiser ces élections. Nous sommes déterminés à organiser les élections locales qui n’ont jamais eu lieu, il y a 40 ans. Nous allons permettre aux Congolais résidant à l’extérieur de s’inscrire dans les ambassades et voter. Mais seulement, dans une phase pilote avec 5 pays, notamment la Belgique, la France, les Etats Unis, le Canada et l’Afrique du Sud. Et parmi les conditions de vote, ces pays ne doivent pas être frontaliers à la RDC. Nous allons élargir cet exercice dans tous les pays où la RDC a une représentation ».

S’agissant du vote lui-même, Denis Kadima a précisé qu’en 2023, il n’y aura pas de vote électronique.

« La loi prévoit 3 types de votes : le vote manuel comme on l’a fait en 2006 et 2011, il y a le semi- manuel, le vote semi-électronique comme en 2018 avec la machine à voter et le vote électronique… Comme il n’y a pas confiance, la CENI ne peut pas organiser le vote électronique. Il organisera plutôt le vote semi- électronique comme en 2018 », a-t-il déclaré par ailleurs.

Pour ce qui du calendrier électoral, il a fait savoir qu’il pourrait être disponible 1 an avant l’élection. Un jeu de question-réponses a sanctionné la fin de la matinée politique.