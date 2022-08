Sama Lukonde inaugure le siège social du Fonds national de l’Aménagement du territoire

La cérémonie d’inauguration du siège social de cet établissement public sous tutelle du ministère de l’Aménagement du territoire a été présidée, le jeudi 11 août 2022, par le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde. L’événement a connu la participation des membres du gouvernement, des députés et sénateurs, du secrétaire général à l’Aménagement du territoire et des représentants de l’ONAT et l’ANAT.

C’est au Premier ministre qu’est revenu l’honneur de dévoiler l’enseigne lumineuse placée devant l’immeuble Orgaman indiquant l’adresse de cette nouvelle structure.

Jean Michel Sama Lukonde a dit quelques mots d’encouragement à l’endroit du ministre d’État en charge de l’Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo. Pour l’essentiel, il s’est dit satisfait de voir la matérialisation du décret n°21/09 du 30 décembre 2021 portant création du FONAT.

« Je suis venu encourager une action du ministre d’État en charge de l’Aménagement du territoire et je souhaite bon vent au FONAT », a-t-il déclaré. Avant de souligner que l’Aménagement du territoire est un secteur important dans le développement du pays. Raison pour laquelle il a été élevé au rang d’un ministère d’Etat.

Bien avant, Me Guy Loando Mboyo avait salué les efforts du Premier ministre dans la poursuite du processus de réforme de l’aménagement du territoire. Il a, par ailleurs, reconnu son engagement à accompagner les membres du gouvernement.

Les missions du FONAT

S’adressant à la hiérarchie du FONAT, le ministre de l’Aménagement du territoire a promis de l’accompagner pour matérialiser la vision du chef de l’Etat dans ce secteur.

Pour rappel, le FONAT est un établissement public créé par le décret n°21/09 du 30 décembre 2021. Placé sous tutelle du ministère de l’Aménagement du territoire, il a pour mission la mobilisation des ressources financières pour l’élaboration des documents de stratégie, des outils techniques, des plans d’aménagement du territoire et la mise en œuvre de la Politique nationale de l’aménagement du territoire (PNAT). Il assure également le financement des projets d’aménagement du territoire ainsi que le suivi de leur exécution et il apporte aussi un appui financier aux actes qui participent à la mise en œuvre de la PNAT.