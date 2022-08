Transport Goma-Bukavu : un nouveau programme de voyage en harmonie avec les attentes de la population

Les populations du Nord-Kivu (Goma) et celles du Sud-Kivu (Bukavu), deux provinces voisines de l’Est de la République démocratique du Congo, qui effectuent des échanges commerciaux et voyages ont exprimé leur satisfaction, le samedi 13 août 2022, à la publication du nouveau programme de transport lacustre rendu public pour la liaison de ces deux villes par bateaux.

Ce nouveau programme indique qu’à dater du 23 août 2022, les Gomatraciens qui veulent se rendre à Bukavu par bateau ont la possibilité de prendre l’embarcation à 12h00 pour arriver à Bukavu à 18h00.

Un nouveau programme qui s’ajoute aux anciens horaires fixait le départ à 7h30 pour atteindre Bukavu à 14h30 et à 17h30 pour accoster à Bukavu le lendemain à 6h30 et vice-versa.

Nursia Kahindo, habitante de Goma, rencontrée au port Emmanuel, se dit satisfaite de ce nouveau programme qui va permettre à de nombreuses familles d’effectuer des voyages sur le lac Kivu entre Goma-Bukavu ou entre Bukavu et Goma aux heures de midi qui, pour elle, sont des heures idéales, surtout pour des déplacements en famille.

Claude Kamala, un jeune homme habitant Bukavu, étudiant à l’Université de Goma, s’est exprimé en ces termes : « En voyageant à partir de 12h et arriver à 18h00 à Bukavu ou à Goma, cela permet aux voyageurs de se reposer calmement dans la soirée et programmer son activité du lendemain dans la ville où il s’est rendu. Je salue cette harmonisation des vues pour ce programme entre le gouvernement et les établissements Silimu. C’était le vœu de plus d’un habitant de Bukavu », a-t-il souligné.

À noter qu’il est indiqué dans ce nouveau programme que les bateaux qui quittent Goma pour Bukavu et Bukavu pour Goma passeront à Monvu en île de Idjwi avant d’atteindre la destination finale.