Exploitation illicite des minerais dans le Haut-Uélé : Tshisekedi exige une mission d’enquête en urgence

Le président de la République Félix Tshisekedi veut obtenir des explications claires sur l’exploitation minières illicites signalées dans la province du Haut-Uélé dès la prochaine réunion du conseil des ministres pour mettre fin à cette incurie.

Pour ce faire, la ministre d’État en charge de la Justice et Garde des sceaux, Rose Mutombo Kiese et la ministre en charge des Mines ont été instruites, lors du conseil des ministres du vendredi 12 août, par le chef de l’État d’initier « une mission d’enquête de manière urgente dans cette partie du pays ».

« Ces activités minières illicites s’effectuent soit dans les zones d’exploitation artisanale, en complicité avec les coopératives minières qui laissent les étrangers accéder avec des engins lourds sur les sites pourtant réservés exclusivement à l’exploitation artisanale et aux nationaux, soit dans les périmètres de recherches non encore transformés en permis d’exploitation ou encore dans les aires protégées », a-t-il expliqué bien avant de déplorer que ces pratiques « violent les dispositions du Code minier relatif à l’éligibilité, à l’exploitation artisanale et celles relatives aux aires protégées ».

Au vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Aselo, les instructions ont été claires, notamment de prendre des mesures urgentes pour stopper les activités minières illicites dans la province du Haut-Uélé.

Par la même occasion, le chef de l’Etat a rappelé ses instructions données lors de la 29è réunion du conseil des ministres en rapport avec la lutte contre la fraude minière, notamment la poursuite de l’identification de premières recherches où s’effectuent les activités minières illicites, et compte tenu de la recrudescence de ce phénomène dans la partie Est de la RDC.

Depuis un bout de temps, la présence des sujets étrangers a été signalée dans la province du Haut-Uélé où ils exploitent les minerais d’or au moyen d’engins lourds.