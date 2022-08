Musique : Awilo Longomba à Kinshasa fin août pour fêter ses 30 ans de carrière

Le chanteur congolais, Albert William Louis Longomba, alias « Awilo Longomba », est attendu fin août à Kinshasa pour célébrer ses 30 ans de carrière musicale en solo, a annoncé l’artiste sur ses pages sociales.

Sur ce poste, Awilo promet à ses fans un spectacle hors du commun, tout en sollicitant un soutien inconditionnel pour marquer en lettre d’or « ce trentenaire ». Une cérémonie pour laquelle il n’a pas dévoilé de dates précises. « Mes frères et sœurs de la République démocratique du Congo, j’arrive dans notre pays à la fin du mois d’août pour fêter avec vous, mes 30 ans de carrière. A cet effet, je sollicite votre soutien », a-t-il lancé sur Facebook.

Né le 5 mai 1962 en République démocratique du Congo, Albert William Louis Longomba, alias « Awilo Longomba », est un chanteur et musicien congolais. Fils du chanteur Vicky Longomba du TP OK Jazz, et oncle maternel du joueur français Claude Makelele, il est connu en Afrique occidentale et centrale d’où il tire ses origines pour ses animations et sa créativité.

Il est ancien batteur des groupes « Loketo », « Stukas » de Lita Bembo, « Viva-La-Musica » de Papa Wemba, et « Nouvelle Génération » entre 1980 et 1994, avant d’entamer une carrière solo. En 1995, il abandonne la batterie pour le chant, et enregistre « Moto Pamba », son premier disque sous son nom, auquel participent Shimita, Dindo Yogo, Ballou Canta, Dally Kimoko, Sam Mangwana, Syran Mbenza et Rigo Star.

C’est avec son deuxième album « Coupé Bibamba » sorti en 1998, que sa notoriété s’étend d’Afrique en Europe ainsi qu’en Amérique. Il est récompensé aux Kora Awards en 1996 et 1997 pour son album précédent.

L’album « Coupé Bibamba » réalisé en collaboration avec Jocelyne Béroard, l’animateur Tutu Kaludji et Alain Mpela de Wenge BCBG, a récolté un grand succès sur la sphère musicale mondiale, suivi de « Kafou Kafou » en 2000. L’opus lui vaut de gagner un prix au Kora Awards pour la troisième fois en 2001 et Mondongo en 2003.

Awilo Longomba enregistre aussi des disques de musique soukous en tant qu’animateur avec plusieurs productions internationales dont une au Zénith de Paris.