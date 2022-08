Bientôt le démarrage de la 28ème édition de la Linafoot

Le comité de gestion de la Ligue nationale de football (Linafoot) va bientôt procéder au lancement officiel de la 28ème édition du championnat national. A cet effet, une réunion d’évaluation a mis autour d’une table le comité de gestion de la Linafoot et les délégués des clubs. Au courant de cette semaine, un rapport général de la saison dernière sera soumis à la Fédération congolaise de football association (FECOFA).

Après cet exercice, le comité de gestion procédera à la publication du calendrier complet de la 28ème édition, ainsi que celui de la 5ème édition de la Ligue 2 dans les différentes zones de développement. Jusqu’à présent, la date précise du début du championnat n’est pas encore connue.

Il ne faut pas ignorer que la 27ème édition ne s’est jouée qu’en une seule phase. Les joueurs ne se sont pas vraiment exprimés comme il se devait au niveau de leurs clubs respectifs. Ce qui a même impacté le choix des Léopards locaux qui doivent prendre part aux éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations « CHAN Algérie 2023 ». Le sélectionneur principal des Léopards, Otis Ngoma, a musé sur les performances individuelles des joueurs pour monter l’ossature de la sélection qui va affronter le Tchad en aller et retour.

La saison 2022 s’est arrêtée en manche aller, malgré la dérogation du ministère des Sports et Loisirs qui courait jusqu’au 3 juillet 2022. Selon des sources, on ne parlera pas de champion de la 27e édition, mais plutôt du premier au classement. Il n’y a pas eu de cérémonie de remise de trophée, ni de cagnotte. Et la Fédération congolaise de football association (FECOFA) a homologué le classement.

Pour la saison 2022-2023, la Ligue nationale de football veut faire les choses autrement. Plusieurs réunions sont convoquées afin de peaufiner des stratégies efficaces pour une bonne reprise du championnat national qui devra se joueur en deux manches comme à l’accoutumée.