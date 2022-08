Exétat 2022 : le jury national rend publics les résultats ce vendredi 19 août 22

La publication des résultats des épreuves certificatives de l’examen d’Etat, édition 2022, débutent ce vendredi 19 août par trois provinces éducationnelles dont le Haut-Katanga 1, la Tshopo 1 et le Sud-Kivu 3 dont les lauréats sont désormais connus. Selon le communiqué officiel n°60/2022 ayant pour objet « Publication des résultats de l’Examen d’Etat, session 2022 », le ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, porte à la connaissance du public, qu’après débat et délibération des résultats de l’Examen d’Etat, édition 2022, ce jeudi 18 août 2022, le Jury national a enregistré au total 924 138 élèves du cycle long dont 369 655 filles. Ainsi, le Jury rend publics les résultats à partir de ce vendredi 19 août 2022 des provinces éducationnelles Haut-Katanga1, Tshopo1 et Sud-Kivu3.

Pour ces provinces, les meilleurs lauréats sont Kaita Mwene Luc de l’institut Kitumaini pour l’option commercial et gestion ; Nzamayo Ndondi Freddy du Collège Maelle, option Sciences et Mpumwa Mubake du Lycée Yano pour l’option Nutrition.

Le ministre Mwaba annonce par ailleurs que les résultats pour les autres provinces éducationnelles suivront au fur et à mesure.

Le SG à l’EPST en visite à l’ACP

Entretemps, M. Jacques Odia Musungayi, inspecteur général à l’EPST, a annoncé, à l’issue d’une visite dans les installations de l’Agence congolaise de presse (ACP), la publication imminente des résultats de l’examen d’Etat, édition 2022. Selon l’inspecteur général Odia, la délibération des résultats a eu lieu le jeudi 19 août avec l’équipe du Jury national, avant d’annoncer que le ministre Mwaba est à pied d’œuvre pour que la publication des résultats de l’Exétat, édition 2022, ait lieu le plus tôt possible et dans les meilleures des conditions.

D’autre part, M. Musungayi a rassuré la direction générale de l’ACP du travail en synergie qui va s’effectuer cette année entre ce média public et l’inspection générale de l’EPST dans le cadre de la publication des résultats de l’examen d’Etat.

« Cette année, nous allons vous accompagner. Moi, je vais accompagner le directeur général de l’ACP dans la mesure où je dois mettre à sa disposition les résultats de l’Exétat », a déclaré M. Jacques ODIA. Avant de préciser qu’il attend de l’ACP la publication des résultats au jour le jour., non sans réaffirmer sa détermination de travailler main dans la main avec l’ACP dans la publication des résultats de cette épreuve certificative en vue d’éviter la fraude.

« Je continue à compter sur l’ACP pour la publication des résultats de l’examen d’Etat la tricherie n’a pas sa place dans la publication des résultats via l’Agence congolaise de presse », s’est-il rassuré.