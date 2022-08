Istanbul : à la découverte du quotidien des Africains au paradis du shopping

Dans les ruelles pavées d’Aksaray, à 31 minutes de l’aéroport d’Istanbul, les marchands battent le pavé dès 8 heures du matin. Des va-et-vient et dans tous les sens restent constants jusque tard vers 18 heures.

Parmi les acheteurs, on dénombre très souvent des Africains, ces clients appelés ici « müşteri ». On compte plusieurs Congolais, mieux leurs commissionnaires. Ces derniers reçoivent des commandes et font les tours incessants des boutiques et stands pour trouver des prix abordables. La patience est la règle d’or. Car, le meilleur prix déniché ça et là n’est certainement pas le dernier ! Il y a toujours un prix à couper le souffle. Bien entendu, l’aspect “qualité ” est toujours pris en compte.

Des acheteurs devant des boutiques à Aksaray

C’est bien le quotidien des Africains. Et une fois les articles trouvés, c’est une autre étape, celle du cargo. Le cargo, au-delà de son entendement, c’est-à-dire des marchandises transportées par un véhicule, un aéronef, un navire, etc., ici c’est aussi l’appellation des agences de transferts des marchandises, à l’instar du célèbre Cargo CMD Multi Services du Congolais Chrispin Mayeto Diayizasila, ouvert de lundi à samedi. L’agence de ce natif de la RDC offre une large gamme de services pour toutes les destinations : acheminements d’import et export en Afrique, Amérique, Océanie, Asie et Europe, par service routier ou aérien.

De l’intérieur de cette agence, située au Nişanca Mah. Türkeli Cad.Bulut Pasaji numero 37/C-2-7, Kumkapi-Fatih, on vit avec les bruits du déroulement des rubans adhésifs sur les colis. Des sons courts, du plus aigu au plus grave, tout est dépendant de la taille des colis constitués.

Au Cargo CMD du Congolais Chrispin Mayeto, des volumes impressionnants des colis sont constitués pour plusieurs destinations.

Et chaque jour, ce sont des volumes impressionnants des colis qui sont embarqués pour plusieurs destinations : Kinshasa, Brazzaville, Luanda… CMD assure également le transfert des fonds.

Le rythme des achats est fou

Dans la foulée des ruelles d’Aksaray, l’on se perd facilement dans des passages perpendiculaires, des étages souterrains, souvent remplis de boutiques de vêtements, d’accessoires ou de chaussures… Certains de ces magasins proposent notamment des vêtements de marque à un prix très bas : un atout suffisant pour appâter des clients.

Une ruelle à Aksaray

Selon un revendeur qui a accepté de nous accorder de son temps, « tous les magasins ici se procurent les vêtements directement auprès des usines ». C’est pour cette raison que les prix sont si attractifs. Les marchands achètent les surplus de production ou encore des articles avec des défauts mineurs. Ils font le tri entre ces deux types de produits, qui sont ensuite vendus à des prix différents…

Vivre la Turquie à partir d’Istanbul, c’est revivre la tradition d’artisanat de cette ville, du reste, l’un des meilleurs endroits à visiter pour voir la gamme complète de produits disponibles.