Athlétisme : les 21èmes championnats nationaux prévus du 26 au 29 août

La Fédération d’athlétisme du Congo (FEACO) vient d’annoncer officiellement le démarrage de la 21ème édition des championnats nationaux, du vendredi 26 au dimanche 29 août 2022, au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. L’annonce a été faite par Mike Mutombo, 1er vice-président de cette entité sportive, lors d’une conférence de presse à Kinshasa.

Au total, cinq regroupements prendront part à ces championnats. Il s’agit, notamment de la Police nationale congolaise, les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), les étudiants, les paralympiques et les déficiences mentales qui proviendront de neuf provinces du pays. Aussi, il faut ajouter les athlètes de la diaspora. Une 21ème édition qui s’élargie avec plusieurs regroupements en vue de permettre aux athlètes d’améliorer leurs performances.

Dans sa communication, le 1er vice-président de la FEACO affirme que 27 épreuves sont retenues en raison de trois athlètes par épreuve. Et toute la compétition réunira plus au moins 400 athlètes venant de toutes les provinces retenues. Une fois de plus, la Fédération donne la chance aux nouveaux talents afin de démontrer leurs capacités sur le plan national.

« Ces championnat nationaux permettront aux athlètes d’acquérir une certaine expérience, en vue de mieux préparer les prochains Jeux de la Francophonie, prévus au mois d’août 2023, à Kinshasa », a renchérit le 1er vice-président de la FEACO, Mike Mutombo. Il a, par ailleurs, affirmé que pendant ces championnats, les athlètes feront un semi-marathon de 21 km comme prévu aux Jeux de la Francophonie.

Mais, les infrastructures sportives continuent à poser problème jusque-là.

Selon la source, les pistes réservées pour ces championnats nationaux sont dans un état désastreux. Dans ces conditions, la 21ème édition risque de ne pas se dérouler comme le veut l’organisateur.

A en croire une source proche de la fédération, une requête avait été introduite au ministère des Sports afin de trouver une solution le plus rapidement possible.

Pour rappel, la RDC devra organiser les prochains Jeux de la Francophonie en août 2023. La 21ème édition des championnats nationaux d’athlétisme sera un test pour les organisateurs. Les infrastructures sportives devront être à la hauteur. En interne, le gouvernement congolais se déploie pour réhabiliter toutes les zones en activant les travaux avec les différentes sociétés engagées.