Entendement commun entre Bahati et Kasimba, leaders du Kivu : Sécurité dans l’Est, un préalable pour les élections en 2023

L’instauration d’un environnement propice à la paix est un élément-clé qui permettra à tous les citoyens d’élire librement et démocratiquement leurs représentants en 2023. Le retour de la paix dans les Kivu et en Ituri reste ainsi primordial. Cet entendement est bien partagé par des Congolais dans l’ensemble et aussi bien par des leaders du Kivu, région concernée par l’activisme des groupes armés et l’agression rwandaise sous couvert du groupe terroriste M23. C’est ainsi que Modeste Bahati Lukwebo, président de la Chambre haute du Parlement, et Jonas Kasimba, politologue, tous natifs du Grand Kivu, sont d’avis que le retour effectif de la paix dans l’Est du pays est un préalable majeur pour la tenue d’élections prévues l’année prochaine en République démocratique du Congo. Au cours d’une entrevue, à Kinshasa, les deux personnalités se sont appesanties sur des sujets d’intérêts majeurs et qui nécessitent un peu plus d’engagement, mieux des actions concrètes et coordonnées du gouvernement de la République, à savoir l’insécurité dans les provinces de l’Est et son incidence sur les activités économiques dans la région et dans l’ensemble du pays ; le retrait de la Monusco avec toute la polémique qui s’en suit. Dans le fond, Jonas Kasimba entend porter sa voix auprès des autres leaders politiques pour la cause de la paix. Ce combat républicain implique des efforts continus pour améliorer les conditions des forces de sécurité chargées de restaurer la paix.