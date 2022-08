Journée internationale de l’aide humanitaire : L’exécutif de l’Ituri à la rescousse des enfants déplacés de guerre

Le gouvernement militaire de la province de l’Ituri que dirige le lieutenant-général Johnny Luboya N’kashama est allé à la rescousse de plus de 90 enfants déplacés de guerre, logés et encadrés à Bunia par l’Association des Femmes au cœur du développement.

Ce geste de solidarité qui a été posé par le gouvernement militaire de l’Ituri, le vendredi 19 août 2022, en marge de la journée internationale de l’aide humanitaire que plusieurs nations célèbrent chaque année à cette même date.

Jeanne Alasha, conseillère du gouverneur militaire de l’Ituri en charge des actions sociales et humanitaires, qui a convoyé ces biens vivres et non-vivres à ces nécessiteux, au nom du gouvernement provincial, a souligné que les actions de ce genre se font sur toute l’étendue de l’Ituri, où les besoins humanitaires se font sentir.

« Nous appelons par la même occasion d’autres organisations humanitaires à emboîter les pas, car les besoins restent énormes dans différents territoires de l’Ituri. Ces enfants déplacés de guerre victimes des atrocités méritent notre encadrement pour les épargner de s’engager plus tard dans une vie de violence. L’État a donné le go, que d’autres organisations emboîtent les pas », a-t-elle martelé.

En plus de cette assistance en vivres et non-vivres remis à ces vulnérables, l’administration militaire de l’Ituri a également mis à disposition des soins de santé pour diverses maladies. Emue de ce geste de coeur, Christelle Alema, coordonnatrice de l’Association des Femmes au cœur de développement, a remercié vivement le lieutenant-général Johnny Luboya N’kashama qui, dans son plan d’action de travail, met un accent particulier sur la matérialisation des actions sociales et humanitaires sur l’étendue de la province de l’Ituri, conformément à la vision du chef de l’Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, relayée et vulgarisée dans les provinces du pays par le ministre Modeste Mutinga en charge des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale.