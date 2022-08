Satisfecit des syndicats sur les engagements du gouvernement, EPST : la rentrée scolaire confirmée au 5 septembre

Le go de la rentrée scolaire 2022-2023 sera donné le 5 septembre prochain à partir de Ngandajika dans la province de la Lomami. L'annonce a été faite par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST), Tony Mwaba Kazadi. C'était au cours d'un briefing, lundi 22 août, en direct sur les antennes de la RTNC. Aux côtés du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, dans cet exercice de redevabilité, Tony Mwaba Kazadi a rassuré que le gouvernement de la République et les syndicats de l'EPST regardent dans la même direction. Ce, après l'évaluation des engagements pris par le gouvernement lors des assises tenues, il y a quelques jours, à Mbuela Lodge, dans la cité de Kisantu, dans le Kongo Central. Ce face-à-face entre le gouvernement, via le ministère de l'EPST, et le banc syndical, s'est clôturé par un rapport final signé par toutes les organisations régulièrement constituées. Ainsi, une feuille de route a été dressée. Elle reprend les engagements non encore exécutés. Néanmoins, une garantie est bien là. C'est que les priorités définies pour la meilleure prise en charge des enseignants (2è et 3ème paliers) et des écoles ont été bel et bien inscrits lors de la conférence budgétaire. C'est dire que tout devra être pris en compte dans le prochain budget de l'Etat.