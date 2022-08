À la tête des Léopards, Sébastien Desabre s’engage pour 3 ans avec le gouvernement

Les affaires se sont précisées pour le technicien français Sébastien Desabre (46 ans), à la tête de l’équipe national de football, les Léopards séniors messieurs. Le nouveau manager-sélectionneur des Léopards a signé, mardi 23 août à Kinshasa, un contrat de 3 ans avec le gouvernement de la RDC.

Le document dont une copie est parvenue à Le Potentiel, stipule qu’en cas de survenance quelconque non prévue initialement, les parties s’engagent à proroger d’office la durée du contrat jusqu’au dernier match officiel.

Différemment de ses prédécesseurs, le remplaçant de Hector Cuper va travailler avec deux adjoints désignés par lui-même et placés sous sa responsabilité ainsi que d’un entraîneur adjoint local qu’il va devoir choisir après la rencontre avec plusieurs candidats. C’est dire combien le technicien français a des pouvoirs exorbitants, mieux, la marge de manœuvre dans sa casquette de manager-sélectionneur pour réussir sa mission, celle de construire une équipe compétitive.

L’on note qu’il est « exclusivement responsable de tous les aspects techniques et sportifs des équipes nationales masculines de football A ». Il dispose également d’une sélection définitive des joueurs pour les engagements de l’équipe nationale, de la discipline et du suivi des joueurs.

Dans la foulée, le technicien français est aussi chargé de planifier, d’organiser et de valider tous les aspects organisationnels autour de la sélection nationale ; de planifier les calendriers de préparation des Léopards ainsi que d’établir les tactiques, les méthodes d’entraînement et de jeu pour le bénéfice et l’amélioration des performances des équipes nationales de la République démocratique du Congo.

M. Sébastien Desabre est également tenu d’exercer ses fonctions à l’extérieur et à l’intérieur du pays et sa rémunération lui sera versée au titre de ces services. Il est aussi tenu au respect de l’image de la Fédération congolaise de football (FECOFA).

Pour rappel, après les Cranes de l’Ouganda qu’il a amenés en huitièmes de finale de la CAN 2019, les Léopards de la RDC sont la deuxième sélection nationale que va conduire l’entraîneur passé également à la tête de l’Espérance de Tunis, Asec Mimosa, Recreativo Sportivo, Widad Casablanca, Ismaily SC, Pyramids FC, Cannet-Rocheville et Chamois Niortais. Et à son actif, des titres de champion du Cameroun 2013, de Tunisie 2014 et d’Angola en 2015.