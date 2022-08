Après avoir occasionné l’évasion de plus de 800 détenus, Butembo : deux attaques des ADF en deux semaines

Théâtre fin juillet de violentes manifestations anti-Monusco, la ville de Butembo, dans la province du Nord-Kivu (Est de la RDC), a été attaquée, mardi 23 août, par des miliciens qui s’en sont pris à un site de la force onusienne dont le personnel a été redéployé à l’extérieur de la ville, a-t-on appris des autorités. Le bilan provisoire présenté à la presse par le maire de Butembo indique qu’après la riposte de l’armée, « deux assaillants ont été tués et quatre capturés ». Plusieurs témoignages de la Société civile attribuent cette incursion meurtrière au groupe rebelle ADF (Forces démocratiques alliées). Cette branche de l’organisation jihadiste « État islamique », faut-il le rappeler, a attaqué, le 10 du mois en cours, la prison de Butembo, au cours de cette opération, deux policiers ont été tués et plus de 800 détenus se sont évadés. Selon des sources de la Société civile et de l’administration, des rebelles ADF ont tué sept personnes et en ont kidnappé trois autres dans les collines du secteur de Ruwenzori, non loin du Parc national des Virunga où ils sont soupçonnés de s’être repliés. Ces attaques en séries, bien qu’elles remettent sur la table le débat sur le départ des Casques bleus de la Monusco, devraient interpeller les autorités, surtout que la ville de Butembo se situe dans une province placée sous l’état de siège.