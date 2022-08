Province éducationnelle Nord-Kivu I : Les travaux du nouveau siège administratif se parachèvent à Goma

La Province éducationnelle Nord-Kivu I sous tutelle du Ministère de l’enseignement primaire, secondaire et technique (EPST) qui comprend le territoire de Rutshuru, Nyiragongo et la ville de Goma dirigée actuellement par Delphin Konapungu Pero a un nouveau bâtiment administratif au cœur de la ville de Goma pour se conformer aux normes et standards actuels requis de l’enseignement.

Delphin Konapungu Pero, Directeur de la Province éducationnelle Nord-Kivu I s’est imprégnée de l’évolution des travaux de parachèvement qui se font dans ce bâtiment qui abrite des services divers de l’Epst au Nord-Kivu.

« Nous veillons à un bon parachèvement des travaux de cette bâtisse qui est le miroir du secteur de l’Epst à Goma. Nous voulons nous conformer à la vision du Chef de l’Etat Félix Antoine qui tient à ce que le secteur de l’Epst redore d’une belle image dans les provinces en terme d’infrastructures modernes », a indiqué Delphin Konapungu Pero, Directeur de la Province éducationnelle Nord-Kivu I.

Même son de cloche pour les habitants de Goma.

« Il y a des années où le siège administratif de l’Epst à Goma partageait le même bâtiment avec Isc-Goma et Unigom. Mais là nous voyons un bâtiment pimpant neuf de la Province éducationnelle Nord-Kivu I à Goma. C’est une fierté. Ceci cadre avec la vision du Chef de l’Etat Félix Antoine Tshisekedi matérialisée par Delphin Konapungu Pero, l’actuel Directeur de la Province éducationnelle Nord-Kivu I », a fait savoir un Gomatracien rencontré dans le parage du siège de la Province éducationnelle Nord-Kivu I à Goma.