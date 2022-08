Tenke Fungurume Mining est heureux d’annoncer des chiffres clés pour le deuxième trimestre 2022

Tenke Fungurume Mining, entreprise citoyenne, a produit au cours du premier semestre 2022, environ 125 387 tonnes de cathodes de cuivre et 10 465 tonnes de cobalt métal sous forme d’hydroxyde de cobalt. La Société a versé un montant net d’environ 651 59 millions USD au titre d’impôt et autres paiements connexes au Trésor public et à d’autres services administratifs publics de la République Démocratique du Congo (RDC).

TFM a également financé pour un montant de 252,07 millions USD des projets communautaires à impact visible depuis le lancement de la production en 2006