Tshopo : Le gouvernorat promet de réhabiliter le stade Lumumba

Me Madeleine Nikomba Sabangu, nouvelle gouverneure de la province de la Tshopo, a annoncé le début des travaux de réhabilitation de stade Lumumba. Elle l’a fait, lundi 21 août 2022 à l’esplanade de la Grande poste, quelques heures après son atterrissage à l’aéroport international de Bangboka, dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la Tshopo.

Hommes, femmes, jeunes et vieux, agents et fonctionnaires de l’État, militantes et militants de différents partis politiques étaient mobilisés pour lui réserver un accueil chaleureux et digne à son rang.

De l’aéroport international de Bangboka, elle s’était rendue à l’esplanade de la Grand poste où elle a tenu un discours devant une foule des gens. S’exprimant en lingala, une des langues nationales, Me Madeleine Nikomba Sabangu a dit connaître les trois priorités des Tshopolaises et Tshopolais : « il y a les problèmes d’électricité, d’infrastructures routières, et de reconstruction de stade Lumumba. Dès la semaine prochaine, les experts vont venir pour commencer les travaux de reconstruction de stade Lumumba ».

L’occasion faisant le larron, elle a demandé à tous les fils et filles de la Tshopo de mettre la main à la pâte, pour bâtir la province de la Tshopo.

Elle a aussi interpellé ceux qui détournent l’argent de l’État à cause de leurs intérêts égoïstes.

Il convient de noter que Madeleine Nikomba Sabangu était accompagnée de son vice-gouverneur, Paulin Nendongolia, quelques députés nationaux, le commandant de la 31ème région militaire, commandant de la police, les députés provinciaux ainsi que les bourgmestres.