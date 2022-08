Après 67 ans de ministère : Le chef spirituel et fondateur de KCC, Dizolele Mpungu, tire sa révérence

C’est depuis le samedi 20 août 2022 dans la soirée, que le chef spirituel et fondateur de l’Église bon nouveau message (KCC), l’éminence Dizolele Mpungu Wafiduswa Isaac, est passé de la vie à trépas. La nouvelle est aussitôt tombée aux oreilles des fidèles de cette communauté telle la foudre s’abat sur un arbre desséché, en occasionnant cris et larmes.

Les noyaux de cette communauté disséminés à travers le pays et ailleurs sont encore dans l’émoi.

En effet, dans un communiqué de presse signé le 21 août 2022 par le 1er souverain pontife, Dizolele Mpungu Isaac, dont une copie est parvenue à la rédaction de Le Potentiel, mercredi 24 août 2022, l’Eglise Bon Nouveau Message (KCC) signifie son « regret d’informer la communauté nationale, internationale et les fidèles Kccistes en particulier, le décès de son chef spirituel et fondateur visible, le prophète de l’Eternel, Son Eminence Dizolele Wafiduswa Isaac, mort survenue, ce samedi 20 août 2022 dans la soirée ».

Et de poursuivre : « en attendant le programme des obsèques, un livre de condoléances est ouvert en la résidence de l’illustre disparu sise14, avenue Grand séminaire, Quartier Righini, commune de Lemba ».

A l’annonce de la douloureuse nouvelle de la disparition du prophète Dizolele, ces fidèles n’ont pas pu étouffer leurs pleures. Eplorés au point qu’ils ont inondé le lieu du deuil, n’en revenant pas que leur leader spirituel « très respectueux, simple, abordable, homme très pieux », le prophète Dizolele qui, sans nul doute, aura marqué son temps et plusieurs générations, a été rappelé auprès du Père.

Par ailleurs, cette circonstance, étant un mystère, tous les fidèles ne font que glorifier le nom de YHWH, seul le Maître des temps et des circonstances.

Parti à l’âge de 92 ans, le prophète Dizolele a servi l’Eternel pendant 67 ans. Il laisse derrière lui, une veuve, maman Manandi Mahinga et six orphelins (trois filles et trois garçons).

Le prophète Dizolele aura parcouru plusieurs continents et pays pour prêcher YHWH, son Dieu. L’ église est présente en RDC et dans plusieurs pays d’Afrique, en Amérique, Europe, Asie. Alors qu’il totalisait 90 ans d’âge, le 1er mars 2020, le prophète a intronisé son successeur en la personne du 1er Souverain Pontife Dizolele Mpungu Isaac, lequel est actuellement en tournée aux États Unis.

Né le 1er mars 1930 à Makaba, dans le Manianga ( Kongo Central), c’ ‘est le 8 mars 1955 à l’âge de 25 ans, à Forakam, au camp Atelier (camp Teli), dans le territoire de Seke-Banza que Son éminence le prophète Dizolele est appelé par l’Éternel au terme de quatre apparitions qui sont allées du 8 au 13 mars 1955. Le 12 avril 1958 à Boma, le prophète reçoit au cours d’une vision les trois lettres prophétiques KCC, révélées par YHWH qu’il traduit lui-même en ki manianga par K: Nkanda C: Wambote C:Wampa, en français Bon nouveau message ou bon livre nouveau.