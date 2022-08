Les forces vives de la Tshuapa invitées à s’approprier le programme de développement de 145 territoires

Le ministre d’Etat en charge de l’Aménagement du territoire, Guy Loando Mboyo, a invité toutes les forces vives de la Tshuapa à s’approprier le programme de développement de 145 territoires initié par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi.

Le développement de six territoires de la Tshuapa passe aussi par l’implication de toutes les forces vives de cette province. C’est dans ce contexte que le ministre d’Etat chargé de l’Aménagement Guy Loando Mboyo, a invité toutes les forces vives de la Tshuapa à s’approprier le programme de développement de 145 territoires initié par le chef de l’Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, pour relever ce défi. Il l’a fait savoir au cours d’un atelier sur le programme de développement de 145 territoires, organisé, le mardi 23 août 2022, à Boende, chef-lieu de la province de la Tshuapa.

A en croire le ministre d’Etat chargé de l’Aménagement du territoire, ce programme est une preuve incontestable que le chef de l’Etat Félix-Antoine Tshisekedi a décidé de sortir la province de la Tshsuapa et ses territoires de sous-développement.

Pour Guy Loanda Mboyo, toutes les forces vives de la Tshuapa doivent s’approprier cette initiative du chef de l’Etat Félix-Antoine Tshisekedi afin de booster le développement de la cette province.

Il a rassuré que grâce à ce programme, les six territoires que compte la province de la Tshuapa seront développés. Cela, d’autant plus que dans le domaine des infrastructures, il est prévu la construction et la réhabilitation des routes, la construction des bâtiments administratifs et des logements sociaux, la construction et la réhabilitation des écoles et des centres de santé. Les problèmes de l’électricité, de l’éclairage public et de l’accès à l’eau potable ainsi que l’accès aux intrants agricoles et semences seront également résolus.

Il convient de noter que près de 60 millions de dollars américains ont été débloqués par le gouvernement concédant 10 millions de dollars par territoire.