Enrôlement des électeurs : Denis Kadima satisfait de la fonctionnalité des machines

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CEN), Denis Kadima, s’est dit satisfait de la fonctionnalité des machines d’enrôlement des électeurs. Il l’a fait savoir au terme d’une visite qu’il a effectuée, le vendredi 23 septembre 2022 à l’Université Révérend Kim dans la commune de Lingxala. Une visite qui s’inscrit dans le cadre de la vérification des machines d’enrôlement des électeurs.

Au sortir de la salle des machines le numéro un de la Ceni s’est exprimé en ces termes : « On m’a expliqué la procédure. J’ai remis ma carte et les données ont été saisies. Nous sommes satisfaits parce que tout ce qui a été prévu marche bien et la fonctionnalité de la machine est satisfaisante ». Avant de poursuivre : « La Ceni est au travail, nous faisons tout ce qui est à notre possible pourque nous puissions avoir l’enrôlement des électeurs et un peu plus tard les scrutin, et nous avons besoin de leur accompagnement ».