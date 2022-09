Ivan Vangu Ngimbi, nouvel ambassadeur de la RDC en Russie, présente ses lettres de créance à Poutine

Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo (RDC) auprès de la Fédération de Russie, lvan Vangu Ngimbi, a présenté, le mardi 20 septembre 2022, à Moscou, ses lettres de créance au président Vladimir Poutine, a appris l’Agence congolaise de presse (ACP) des sources proches de l’ambassade de la RDC en Russie.

Selon les sources de l’ACP, dans son mot de bienvenue aux 24 ambassadeurs, venus présenter leurs lettres de créance, dans la salle St Alexandre du Grand Palais du Kremlin, Vladimir Poutine, qui s’est exprimé seul, s’est adressé à chacun des Etats représentés.

Autour de la RDC, le président russe a déclaré souhaiter «élargir la coopération avec la République démocratique du Congo dans les domaines de la politique, du commerce et des affaires internationales». Cela, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et membre du « Groupe des amis de la région des Grands Lacs », a déclaré le président russe. Avant de rassurer que son pays continuera de contribuer au processus de paix en République démocratique du Congo et dans l’ensemble de la région.

«Nous continuerons à fournir une assistance à nos partenaires congolais afin d’améliorer la situation socio-économique dans ce pays», a promis Vladimir Poutine, parlant de la RDC.

Avec la présentation de ses lettres de créance, Ivan Vangu, nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC auprès de la Fédération de Russie, le 9 février 2022, par ordonnance présidentielle, débute officiellement ses fonctions.

Il convient de noter que le président de la Russie a reçu 24 lettres de créance des ambassadeurs dont celle de la RDC.