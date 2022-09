Littérature : quatre livres de Tshibasu Mfuadi portés sur les fonts baptismaux

Les rayons des bibliothèques congolaises viennent d’être enrichis avec quatre livres du diplomate congolais et écrivain Tshibasu Mfuadi, qui ont été portés sur les fonts baptismaux par le professeur Mulumba Kalongo, représentant Mme le ministre de la Culture, Arts et Patrimoines, le samedi 25 septembre 2022 dans la salle de conférences du ministère des Affaires sociales.

Il s’agit des livres “Coutume et Traditions Baluba”, “Le calvaire d’un diplomate du Congo-Zaire”, “Oui, le Congo, terre d’avenir, est menacé”, “Dictionnaire des proverbes et locution proverbiale”.

Le vernissage de ces quatre ouvrages s’est déroulé devant un échantillon de la crème intellectuelle. C’est le professeur Tshimanga Kutangidiku de l’Université de Kinshasa qui a présenté les livres “Coutumes et traditions” et ” Baluba et dictionnaire des proverbes Baluba” publiés respectivement aux éditions Harmattan à Paris, en 2004 et 2020.

A en croire le prof. Tshimanga, le souci de l’auteur est de pérenniser la culture luba. Avant d’expliquer les raisons pour lesquelles l’écrivain a mis à la disposition de tous le savoir contenu dans le livre dictionnaire des proverbes luba.

Selon lui, les proverbes regorgent la philosophie d’un peuple.

Parlant de “Coutumes et traditions Baluba”, le professeur Tshimanga a fait savoir que ce livre est aussi un document pédagogique. Cela, tout simplement parce qu’il rend compte du mode de vie, de la manière de mener une vie selon la tradition.

Pour sa part, le directeur général de la Bibliothèque nationale du Congo, le professeur Mulumba Kalonga, a, lui aussi, peint le chemin de la croix d’un diplomate congolais, victime de l’injustice, du tribalisme, du favoritisme et du non-paiement de salaire. Quoi de plus normal qu’il qualifie de “ministère des Affaires étrangères”, toutes les souffrances vécues décriées dans l’ouvrage “Calvaire d’un diplomate du Congo Zaïre” paru en 2006 aux éditions L’Harmattan, à Paris.

En outre, ce professeur de l’Ifasic a indiqué que le livre “Oui, le Congo, terre d’avenir, est menacé” paru en 2014, aux mêmes éditions que les trois autres, est une réponse à la préoccupation de Lumumba.

Pour lui, il s’agit là d’une réponse qui est positive au regard de la potentialité de richesses dont le pays regorge.

Reconnaissant, l’écrivain Tshibasu Mfuadi a remercié l’assistance avant de résumer ses ouvrages.

« Quand on parle de calvaire d’un diplomate, j’ai fait 12 ans sans salaire, ce n’était pas une moindre affaire, et certaines personnes qui ne parvenaient pas à comprendre comment quelqu’un pouvait faire 12 ans sans salaire, disant que c’est un miraculeux. Et je me suis dit que je suis un miraculeux », a-t-il déclaré. Avant de renchérir : « Je vous invite à écrire sur l’homme naturel et la société moderne. Tout comme nous pouvons réfléchir ensemble sur les appellations que les Occidentaux nous ont imposées. Dans nos langues, on ne parle jamais de Teke, de Luba, de Yaka ; mais on parle de Baluba, Bateke, Bayaka, etc. Je ne comprends pas jusqu’à présent après autant d’années de l’indépendance, on continue toujours à entretenir cette erreur ? C’est pourquoi vous avez vu dans l’un de mes livres j’ai écrit Coutumes et traditions Baluba et j’ai écrit aussi proverbes et locutions proverbiales Baluba ».

Il faut noter qu’au cours de cette cérémonie, l’auteur a annoncé pour très bientôt la publication de ses deux autres nouveaux livres.