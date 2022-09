RDC : La Fédération mondiale contre la drogue évalue son projet à Kinshasa

La délégation suédoise de la Fédération mondiale contre la drogue (WFAD) a, lors de sa première journée, soit le jeudi 22 septembre 2022, effectué une descente au centre d’encadrement Espoir où des jeunes filles « ex-Kuluna » reçoivent une formation sur la coupe et couture.

Situé sur l’avenue Nyangue dans la commune de Lingwala, ces filles ont présenté leurs réalisations à la délégation de la WFAD, et soumis leurs désidératas à leurs hôtes qui ont promis de les résoudre.

Elles ont sollicité auprès de la délégation de la WFAD des machines à coudre, des fonds pour qu’elles aient leurs propres maisons de couture.

Après Nyangwe, la délégation s’est rendue sur l’avenue Buta où se trouve l’un des sites d’encadrement de ces jeunes filles. Là, ces filles sont encadrées et transformées en pâtissières.

En présence de cette délégation, deux d’entre elles ont donné le témoignage de leurs vies passées à leurs hôtes qui n’ ont pas pu retenir leurs larmes.

Grâce à l’encadrement et aux conseils de la plateforme des organisations de la Société civile qui œuvrent pour la défense des droits des femmes et des jeunes filles, (SYFES), aujourd’hui, « nous sommes devenues utiles dans la société. Il nous a suffi juste deux semaines pour apprendre à fabriquer de la pâtisserie. Ceci fait que nous soyons indépendantes. Notre demande est que vous puissiez nous soutenir avec les matériels afin de continuer dans cette bonne voie », se sont-elles exprimées.

Il s’en était suivi la rencontre dans la salle Mongita, située au croisement des avenues Kasa-Vubu et Kabambare, dans la commune de Kinshasa où la délégation a échangé avec environ 100 jeunes, ex-kuluna. Ces derniers sont encadrés par l’ ong Inter actions, dont le directeur-fondateur est Valentin Vangi. Il y avait dans la salle ceux qui ont appris les travaux de métiers, maintenant ils plaident pour la briqueterie.

La tournée a pris fin dans la commune de Barumbu, à la décharge où les autres ex-kuluna, travaillent pour la propreté de la ville.

Ils plaident pour la mise en place d’une mutuelle de santé. Une requête qui a trouvé une réponse satisfaisante.

Lors de la deuxième journée, soit le vendredi 23 septembre 2022, la délégation suédoise de la WFAD a visité deux sites dans deux communes différentes : Makala et Selembao où sont installées les usines de traitement d’eau. Sur place, ces jeunes sont formés sur le traitement d’eau. Avec la structure Dasod.

Pour boucler sa tournée, la délégation de la WFAD s’est rendue à Kimwenza où se trouvent des jeunes qui sont encadrés dans les travaux champêtres. Ils demandent une connexion wifi.

Satisfecit de Dandy Yela

A cette occasion, le représentant-pays de la WFAD, Dandy Yela a fait savoir que la délégation venue de la Suède est venue palper du doigt les différents travaux et se rendre compte de l’effectivité de la mise en œuvre du projet en RDC. C’est dans ce cadre que la délégation a fait la ronde dans les différents sites pour voir comment se passe l’encadrement de ces jeunes, autrefois appelés « kuluna » et qui sont devenus des citoyens ordinaires avec de bonnes manières.

De ce fait, Dandy Yela a saisi cette occasion pour remercier la coopération suédoise pour son appui financier. Il a également souligné que « non seulement nous voyons un très bon développement, mais nous voyons aussi un grand changement dans la vie de ces jeunes ». Le plus important, a-t-elle poursuivi, est la transformation positive de ces jeunes qui étaient autrefois considérés comme des criminels mais grâce au projet « jeunesse sobre…” leurs vies ont été transformées.

La secrétaire générale de la WFAD, Regina Mattsson a, pour sa part, donné ses impressions par rapport à ce qu’elle a vu deux ans après une autre visite qu’elle avait effectuée toujours ici à Kinshasa. Le constat est qu’il y a un développement extra- ordinaire. En visitant Dasod, elle a vu le forage construit et qui donne accès à l’eau potable à plus de 20 000 personnes. Et, à la ferme, les jeunes sont encadrés et leur façon de vivre a captivé son attention.

Ces jeunes leur ont aussi soumis leurs desideratas. Les uns souhaitent suivre des formations en mécanique, menuiserie et en électricité ; et d’autres retourner à l’école.

Le directeur- fondateur de l’ong partenaire de la WFAD, Inter-actions, Valentin Vangi a exprimé aussi sa satisfaction soulignant que d’après leur calendrier, il y a de l’évolution. Plus de 80% de ces jeunes ont changé et ont quitté la rue. Comme certains n’ont pas l’idée de reprendre les études, alors ils ont préféré se lancer dans le secteur agro-alimentaire. « Nous sommes dans une phase d’installation : nous les formons sur le comment faire le maraichage, la culture et la pisciculture pour leur autonomisation », a-t-il expliqué. Avant de conclure: « Pour cette année, nous allons consolider les acquis et faire d’autres projection selon leur demande ».

Il convient de noter que ce projet est exécuté grâce au financement de la coopération suédoise â travers l’ambassade de la Suède en RDC. La délégation suédoise en mission â Kinshasa est composée de la secrétaire générale de la WFAD internationale accompagnée du coordonnateur pour la RDC de la WFAD, Aivaras Zukauskas.