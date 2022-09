Cinq questions à Gaspard-Hubert Lonsi Koko (*)

1. Quelle lecture faites-vous du discours prononcé par le président Félix Tshisekedi, le 20 septembre, lors de la 77ème session de l’Assemblée générale de l’ONU, qui accuse le Rwanda d’agression armée dans l’Est de la RDC, et a également dénoncé le soutien massif de Kigali au M23 tant en matériel de guerre qu’en hommes de troupes ?

L’accusation et la dénonciation concernant l’agression par l’armée rwandaise et le soutien massif de Kigali au M23, faite par le président Tshisekedi lors la 77ème session de l’Assemblée générale de l’ONU, n’est plus une révélation sensationnelle. Tout le monde est au courant de la provenance du matériel militaire que les éléments de la Force rwandaise de défense utilisent, sous la dénomination du M23, dans le territoire congolais. Toutefois, le discours présidentiel est important dès lors que l’accusation est officiellement révélée à la face du monde. Encore faut-il que cet acte volontariste débouche sur des initiatives auprès des cours et tribunaux internationaux. En plus, la RDC étant en possession des preuves irréfutables, Kinshasa doit saisir les juridictions idoines en vue des procès contre les pays agresseurs et leurs complices. Ne pas agir de la sorte relèverait de l’inconscience et de l’absence de solide patriotisme.

2. En marge de cette Assemblée générale, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont échangé sur la situation dans l’Est de la RDC. Ce, à l’initiative du président français, Emmanuel Macron. Croyez-vous à la sincérité de ces échanges ?

La diplomatie ne doit en aucun cas exclure la fermeté, ni les actions concrètes sur le terrain. Ayons néanmoins à l’esprit le lourd passif de la France à l’égard du Rwanda. Dans pareil contexte, le président Macron ne pourra être un facilitateur impartial. La gravité de la situation dans le Kivu et en Ituri ne doit plus inciter au cynique amusement de la galerie. Non, le contentieux franco-rwandais ne se soldera pas du tout au détriment de la souveraineté de la RDC.

3. La politique de deux poids, deux mesures dont fait montre la communauté internationale dans le traitement des dossiers de l’agression de l’Ukraine par la Russie est patente, alors que la même situation est vécue ailleurs, notamment en RDC. Y a-t-il encore de doute sur l’existence d’un complot international contre la RDC ?

J’ai toujours été un fervent partisan de l’existence du complot international contre le pays de nos ancêtres. Il n’y a aucun doute sur les intentions expansionnistes de certains de nos voisins. Mais nous ne stabiliserons la région du Kivu et l’Ituri que par le patriotisme, une armée aguerrie, une diplomatie intelligente. L’exemple ukrainien doit inspirer nos compatriotes. Le soutien dont bénéficie l’Ukraine est dû à la détermination du président Zelensky à propos du respect de la souveraineté de son pays. Ensuite, la guerre ayant lieu à sa porte, l’Union européenne ne cesse de jouer un rôle capital pour le rétablissement de la paix. Que font réellement l’Union africaine et les communautés régionales dans la situation en cours en RDC ? Ont-elles condamné ouvertement l’agression rwandaise ou rappelé le président Kagame à l’ordre ? Ont-ils sanctionné les pays agresseurs et leurs complices, s’agissant de la déstabilisation du territoire congolais ? L’hypocrisie n’est pas que française, mais aussi régionale et africaine.

4. Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, propose un dialogue entre le Rwanda, l’Ouganda et la RDC pour régler la problématique du M23. Encore un énième appel au dialogue. Est-ce la solution à cette crise ?

Combien de dialogue faudrait-il, depuis que dure cette agression, pour résoudre enfin ce problème ? Pourtant, on connaît les agresseurs. Qu’attend-on pour les sanctionner ? Qu’attend-on pour assister efficacement les FARDC dans la stabilisation de la région occupée ? Trouvez-vous crédibles les déclarations d’Antonio Guterres, selon lesquelles les éléments du M23 seraient mieux équipés que ceux de la Monusco ? L’immobilisation de la communauté internationale est en réalité motivée par la volonté de se servir à moindres frais des ressources naturelles dont regorgent le sol et le sous-sol congolais. D’aucuns souhaitent, in fine, la partition de notre pays.

5. Les tueries dans l’Est de la RDC sont des actes réfléchis, planifiés, avec pour objectif la balkanisation du pays. Quel est votre commentaire ?

Le premier devoir d’un gouvernement national, c’est de tout entreprendre en vue de la stabilité du territoire national. Cela passera par un patriotisme sans faille, la mise en place d’une armée performante, l’assise d’une diplomatie pragmatique, ainsi que l’existence d’une gendarmerie et une police citoyennes. Il est aussi du devoir des forces vives de la nation congolaise de prendre des initiatives en vue de la mise en place des juridictions appropriées au regard des crimes de guerre, crimes contre l’Humanité, violations des droits fondamentaux de la personne et d’autres actes barbares commis en RDC.