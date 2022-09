Conseil de sécurité : l’Afrique réclame une juste représentation

Réformer le Conseil de sécurité des Nations unies, avec une représentativité équitable des membres. La question fait du bruit et mérite bien qu’on s’y penche. Même si, officiellement, elle n’est nullement inscrite sur l’agenda des Nations unies, les Africains, eux, veulent obtenir une juste représentativité pour ne pas continuer à jouer au « figurants » au sein de cet organe international.

La voix ferme de Tshisekedi

S’exprimant du haut de la tribune des Nations unies, mardi 20 septembre, Félix Tshisekedi s’est présenté en chantre de la réforme de l’ONU.

En sa triple qualité de président de la RDC, de la SADC (Communauté de développement de l’Afrique australe) et de la CEEAC (Communauté économique des États d’Afrique centrale), Félix Tshisekedi veut que l’Afrique rejoigne le cercle fermé des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, avec deux sièges.

« C’est cela l’Organisation des Nations unies que nous voulons. Pour ce faire, il nous faut accorder le bénéfice de l’urgence à la réforme de l’ONU qui semble actuellement marquer le pas. Dans ce cadre, je me fais le devoir d’insister sur la nécessité de satisfaire à la revendication légitime et juste de l’Afrique d’être représentée au sein du Conseil de sécurité de l’ONU par deux sièges supplémentaires dans la catégorie des membres non permanents et par deux autres dans celle des membres permanents avec les mêmes droits y compris celui de veto, les mêmes privilèges et obligations que ceux des membres permanents actuels », a-t-il argumenté.

Et d’ajouter : « L’importance des enjeux, la complexité des problèmes à résoudre et l’ampleur de la tâche exigent une approche multilatérale équitable qui intègre les intérêts d’un chacun et mutualise les énergies de tous dans le respect réciproque. C’est pourquoi, la RDC continue à penser qu’il est indispensable de mieux structurer le multilatéralisme et de l’enrichir, dans l’égalité de traitement de toutes les parties prenantes, afin de créer des espaces de dialogue et de coopération dont nous avons besoin pour assurer la paix et la sécurité internationales ».

Pour le chef de l’État congolais, « c’est une question de justice à rendre à un continent, mieux à un pan entier de l’humanité dont le rôle ne cesse de s’accroître chaque jour davantage dans la conduite des affaires internationales. Nous, Africains, y tenons fermement ».

Le coup de poing de Macky Sall

Abondant dans le même sens, le chef d’État sénégalais et président en exercice de l’Union africaine, Macky Sall, a, une fois de plus, demandé devant l’Assemblée générale de l’ONU une réforme du Conseil de sécurité pour que l’Afrique soit mieux représentée.

Dans son discours Macky Sall a relevé, lui aussi, le caractère « obsolète » du Conseil de sécurité et revendique la participation de l’Afrique dans les institutions onusiennes.

« Près de quatre-vingts ans après la naissance du système des Nations unies et des institutions de Bretton Woods, il est temps d’instaurer une gouvernance mondiale plus juste, plus inclusive et plus adaptée aux réalités de notre temps », a revendiqué le président sénégalais dans son allocation à l’ONU.

L’heure du changement est venue, selon le président sénégalais. « Il est temps de vaincre les réticences et déconstruire les narratifs qui persistent à confiner l’Afrique à la marge des cercles décisionnels. Il est temps de faire droit à la juste et légitime revendication africaine sur la réforme du Conseil de sécurité, telle que reflétée dans le Consensus d’Ezulwini », a-t-il dit.

Héritage de la Seconde guerre mondiale

Le Consensus d’Ezulwini, élaboré en 2005, est la position commune africaine sur la réforme des Nations unies. Pour l’Union africaine, « la pleine représentation de l’Afrique au Conseil de sécurité signifie au moins deux sièges permanents avec tous les privilèges et prérogatives des membres permanents y compris le droit de veto et cinq sièges non permanents ».

L’Union africaine précise que « si l’Afrique s’oppose en principe au maintien du droit de veto, elle pense que c’est une question de justice pour tous et que tant qu’il existera, il doit être accordé à tous les membres permanents, anciens et nouveaux ».

Le Conseil de sécurité est l’un des six organes principaux des Nations unies. Il constitue un conseil restreint des pays membres de l’organisation veillant au maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. Il est constitué de cinq permanents (les vainqueurs de la Seconde guerre mondiale : Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni et Russie) qui disposent d’un droit de veto et de dix non permanents élus pour deux ans par l’Assemblée générale, en tenant compte de la répartition géographique. L’Afrique dispose de trois sièges.

La réforme du Conseil de sécurité est régulièrement évoquée, afin d’améliorer sa représentativité et l’efficacité de son travail, mais elle n’est nullement à l’agenda de l’ONU. En effet, présentée comme source d’instabilité, elle est à chaque fois reportée sine die. Mais l’Afrique qui continue de marteler, croit bien avoir gain de cause. Aujourd’hui ou demain, sait-on jamais.