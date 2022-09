Kinshasa : les avenues Ngiri-Ngiri et Birmanie en réhabilitation

Les avenues Ngiri-Ngiri et Birmanie vont bientôt faire peau neuve. Les travaux de réhabilitation de ces deux artères principales, a-t-on constaté lundi 26 septembre, visent notamment à faciliter la mobilité de la population de ce coin de la capitale, son approvisionnement en produits de première nécessité ainsi que le développement de ses activités économiques. Ils constituent en outre la continuité des actions inscrites au programme du gouvernement provincial de Kinshasa dans son volet « Voiries et mobilité urbaine ».

En effet, les travaux sur ses deux avenues concernent l’axe compris entre les tronçons Assosa et Libération (ex-24 Novembre), sur une distance d’un kilomètre et demi. Il s’agit d’une route transversale permettre la mobilité de la population ainsi que le développement de ses activités économiques. La réhabilitation et la construction de ces deux routes permettront de désengorger la voirie au niveau de ces communes desservies et de mettre ainsi fin aux éventuels embouteillages qui sont enregistrés.

Outre la réhabilitation de ses deux avenues, quelques routes secondaires sont en pleine construction. Il s’agit, entre autres, de l’avenue Elengesa dont les travaux touchent presqu’à la fin, l’avenue Kikwit, l’avenue de la Paix, pour ne citer que ceux-là.

Signalons tout de même que l’avenue Birmanie, longue de six kilomètres, part de l’avenue Victoire, dans la commune de Kasa-Vubu, jusqu’à l’avenue Landu, dans la commune de Bumbu. Elle traverse trois communes, à savoir : Kasa-Vubu, Ngiri-Ngiri et Bumbu.

Pour rappel, le gouverneur de la ville de Kinshasa Gentiny Ngobila Mbaka a lancé les travaux de construction et modernisation de ces deux avenues, le vendredi 23 septembre, dans la commune de Ngiri-Ngiri.

« Ces actions impliquent une forte mobilisation des ressources financières. D’où, cette recommandation aux Kinoises et Kinois à s’acquitter régulièrement de leurs devoirs fiscaux tels que les impôts fonciers et locatifs afin de donner une impulsion à l’exécutif provincial de rendre Kinshasa aussi attrayante qu’émergente sous le leadership du Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, à qui je rends hommage pour sa quête permanente dans l’amélioration du vécu quotidien du congolais », a-t-il lâché.