Nord-Kivu : Le ministre de la Santé déclare la fin de l’épidémie d’Ebola à Beni

Fin de l’épidémie de la maladie à virus Ebola(MVE), dans la province du Nord-Kivu, dans la Zone de santé de Beni. C’est le ministre de la Santé Publique, Hygiène et prévention, Jean-Jacques Mbungani, qui l’a déclarée, mardi 27 septembre 2022.

A l’en croire, c’est grâce aux équipes locales de la zone de santé de Beni, la division provinciale de la santé du Nord-Kivu et les experts du niveau national qui ont œuvré sans relâche pour l’obtention de ce résultat.

Il a également souligné que ce résultat est le fruit de l’appui de nos partenaires techniques et financiers œuvrant toujours à nos côtés dans la gestion des urgences.

Selon Dr Mbungani, la RDC vient de connaitre dans la province du Nord-Kivu plus, précisément dans la ville de Beni, la résurgence de la maladie à virus Ebola depuis le 16 août 2022.

Cette épidémie, la 15ème dans notre pays, la 4ème dans la province du Nord-Kivu et la 3ème dans la ville de Beni, est survenue seulement 8 mois après la précédente dans la même contrée.

En effet, cette résurgence survient dans la zone de santé de Beni, qui est en état de siège depuis le mois de mai 2021 et c’est dans le même contexte que la riposte a été organisée. Elle a bénéficié d’un accompagnement et un appui des autorités politico militaires dans la mise en œuvre des activités.

Grâce aux acquis de précédentes épidémies et l’accompagnement de la province et du niveau national ; l’expertise des équipes locales, et leur professionnalisme ont permis de contenir l’épidémie dans les limites de l’Aire de santé de Butanuka dans la zone de santé de Beni.

Cette résurgence a bénéficié de l’attention particulière du chef de l’Etat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a chargé le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, à travers la Direction générale de lutte contre la maladie (DGLM) à apporter toute l’expertise technique nécessaire à l’équipe provinciale et aux équipes locales dans la lutte contre cette résurgence.

Au cours de cette épidémie, seule une Aire de santé sur les 22 que compte la zone de santé de Beni a été affectée suite à un décès d’une femme de 46 ans à l’Hôpital général de Référence de Beni après 23 jours d’hospitalisation pour détresse respiratoire. Un prélèvement buccal (Swab) a été effectué et confirmé positif au virus Ebola Zaïre par l’Institut national de recherche biomédicale (INRB).

Renforcement de la surveillance transfrontalière

Le séquençage a révélé qu’il s’agissait d’une souche persistante liée à la 10ème épidémie.

« C’est l’occasion pour moi d’exprimer ici, au nom du gouvernement, toute ma compassion et mes condoléances les plus attristées à la famille qui a perdu un être cher » a-t-il mentionné.

« L’écosystème de notre pays et le nombre élevé des guéris de précédentes épidémies de la maladie à virus Ebola constituent pour notre pays un risque élevé et permanent de résurgence des épidémies de la maladie à virus Ebola. C’est pourquoi nous devons renforcer davantage notre système de surveillance épidémiologique en général et particulièrement autour des guéris tout en réfléchissant sur des stratégies idoines à mettre en place pour toutes ces zones de santé à risques », a fait savoir Jean-Jacques Mbungani. Avant de renchérir : « Au moment où nous déclarons la fin de cette épidémie, la RDC continue à faire face à d’autres urgences de santé publique (Cholera, Monkey pox, Rougeole …). Pour vaincre ces fléaux, les communautés sont invitées à s’engager aux côtés du personnel de santé et des leaders politiques et religieux ».

Au regard de la survenue de l’épidémie de la MVE souche soudan en Ouganda, le ministre de la Santé publique a estimé que la surveillance transfrontalière devra être renforcée et un plan de préparation mis en place pour les provinces du Nord-Kivu et l’Ituri afin d’être capable de détecter rapidement d’éventuelles urgences de santé publique et ainsi réduire la charge de morbidité et mortalité dans notre population tel que le prône le chef de l’Etat au travers le plan d’action du gouvernement dans le cadre de couverture santé universelle.