Redressement de la SNCC : Sama Lukonde promet des solutions idoines au comité de gestion

Les multiples problèmes de fonctionnement auxquels la Société nationale de chemin de fer du Congo(SNCC) fait face ont constitué le point d’orgue des entretiens entre le chef de l’Exécutif national, Jean-Michel Sama Lukonde et le comité de gestion de cette entreprise de l’Etat, mardi 27 septembre 2022 à la Primature.

Selon le directeur général de la SNCC, quelques problèmes majeurs portent préjudice au fonctionnement régulier de cette entreprise de l’État.

« Ce qui est important d’abord c’est de faire voir que la SNCC est une affaire qui traverse 12 provinces. Ce qui fait que si la SNCC a des petits soucis, c’est pratiquement l’ensemble de la République qui le sent. On a cantonné nos comptes. En cantonnant nos comptes de manière irrégulière, ceci a donné un coup de frein au fonctionnement de la SNCC. Pour ce faire, nous sommes venus voir le Premier ministre, échanger avec lui, pour voir comment on peut protéger les entreprises du portefeuille de l’État. Bien-sûr, à côté de ça, il y a des constructions anarchiques dans les installations de la SNCC. Nous avons aussi porté cette situation au niveau de la Primature. C’est pour dire que celui qui construit chez autrui, construit pour autrui et cette situation avait déjà trouvé des solutions au niveau de l’assemblée provinciale du Haut-Katanga. Nous avons vu le Premier ministre à ce sujet, nous avons reçu les encouragements », a confié le DG Fabien Mutomb qui a conduit la délégation.

D’autre part, il a souligné l’importance de cette entreprise étatique dans la matérialisation de la vision “Le peuple d’abord” portée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

« Nous évoluons dans la logique du peuple d’abord. L’agent de la SNCC aussi est dans ce paquet du peuple. Tout ce que nous sommes en train de faire, c’est pour que nous soyons à même de répondre aux besoins de la population congolaise puisque quand la SNCC a des problèmes, ce sont les prix qui montent et le panier de la ménagère en souffre. Nous sommes venus voir le Premier ministre pour tous ces points », a-t-il souligné.

Prêtant une oreille attentive à ses interlocuteurs, Sama Lukonde a promis des solutions adaptées aux problèmes de la SNCC.

« Nous avons été agréablement surpris de l’oreille attentive qu’il nous a prêtée et les solutions qu’il compte donner aux problèmes posés par la SNCC », a conclu le DG Fabien Mutomb.

La SNCC SA est une société de transport multimodal déployée à travers la République Eémocratique du Congo. Elle dessert 12 de 26 provinces : le Haut-Katanga, le Lualaba, le Haut-Lomami, le Lomami, le Tanganyika, le Maniema, la Tshopo, le Kasaï, le Kasaï Oriental, le Kasaï Central, le Sud-Kivu et le Nord-Kivu.