Sécurité au Grand Bandundu : le gouvernement invite la population à dénoncer les infiltrés

Le vice-Premier ministre en charge de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Aselo, appelle la population congolaise à la vigilance pour faire face aux questions sécuritaires du pays, notamment la situation qui prévaut dans le Grand Bandundu.

Au cours d’une réunion présidée, lundi 26 septembre 2022 à la Primature, par le chef du gouvernement Sama Lukonde, Daniel Aselo a invité la population congolaise à dénoncer des infiltrés et inciviques se livrant à des actes de vandalisme pour la déstabilisation du pays.

A l’en croire, le conflit communautaire dans les provinces issues du démembrement de l’ex-Bandundu porte visiblement une main noire.

« Il fallait un tour de table pour évaluer la situation et combattre cette situation qui nécessite l’implication de l’ensemble du peuple congolais ainsi que de tous les services de sécurité et, particulièrement l’armée et la police qui sont mises à l’œuvre à partir de ce jour dans la province de Maï-Ndombe précisément à Kwamouth et sur la nationale numéro 17 où les insurgés se retrouvent encore dans des forêts et dans des savanes en train de continuer à commettre des actes ignobles et qui amènent à la mort », a-t-il déclaré. Et d’ajouter: « Ainsi la population est encouragée à se lever et à participer activement et surtout à dénoncer ces infiltrés et inciviques congolais qui se permettent de commettre ces actes de déstabilisation du pays ».

A noter que la question de résurgence du phénomène Kuluna dans la capitale congolaise a été aussi abordée au cours de cette séance de travail.

« Nous sommes en train de vivre presque la même situation de manipulation, mais qui occasionne la mort, par les mêmes actes ignobles, les kuluna ne se gênent plus et ils n’ont plus peur de donner la mort. Ainsi, la population de la ville de Kinshasa, la police et même l’armée sont invitées à mettre un frein à cette situation dans la ville de Kinshasa où nous avons plus 14 millions de personnes », a signifié Daniel Aselo.

Par ailleurs, les dispositions sécuritaires nécessaires ont été prises au cours de cette réunion afin de mettre fin à cette situation qui endeuille plusieurs familles au pays.

Cette réunion a connu la participation du vice-Premier ministre en charge de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, de la ministre d’État en charge de la Justice, du ministre de la Défense nationale, du ministre des Finances, du ministre des Droits humains, du ministre des Affaires sociales, du vice-ministre du Budget, du gouverneur de la ville de Kinshasa ainsi que des services de sécurité et de renseignements.

Il convient de noter que la situation sécuritaire à Kamouth ne fait que s’aggraver.