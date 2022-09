Au-delà des problèmes sécuritaires dans l’Est, La RDC dans l’EAC : tirer profit au maximum de l’intégration

L’image de la République démocratique du Congo ne se résume pas simplement à celle des bruits de bottes dans sa partie Est. C’est dire que le pays présente autant de signaux de son émergence économique grâce à la volonté politique du président de la République, une volonté politique traduite par le gouvernement de la République qui est bien à l’œuvre pour matérialiser l’amélioration du climat des affaires. À ce jour, l’intégration du pays au sein de la Communauté des États d'Afrique de l'Est (EAC) répond, sans doute, à une politique stratégique de développement qui vise essentiellement à ouvrir progressivement l’économie du Congo aux échanges et investissements internationaux. En un mot, l’heure est à la promotion d’une intégration plus poussée. Ce qui sous-tend le renforcement sur le terrain des échanges économiques entre la RDC et tous les pays de l’EAC. Cette préoccupation d’ordre socioéconomique est bien portée par la Chambre haute du Parlement avec l’éclairage visionnaire du politologue Jonas Kasimba. Ce dernier en a fait le point avec le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, comme pour dire, le Sénat regroupant les élus des élus doit bien garder un regard attentif pour que les potentialités dont dispose le pays dans chacune de ses provinces, profite bel et bien à son redécollage économique dans le contexte actuel de l’intégration dans la sous-région.