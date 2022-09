Entrepreneuriat féminin en RDC : 45 millions USD pour promouvoir 20 mille PME d’ici à 2025

L’inclusion financière des femmes en République démocratique du Congo n’est pas une chimère. Gouvernants et régulateurs, en somme, toutes les parties prenantes à ce processus dont le développement est voulues à l’échelle nationale, s’attèlent à la tâche.

C’est dans ce contexte qu’en marge de la tenue à Kinshasa, depuis le 26 septembre dernier, des travaux de la deuxième édition de « AFAWA Finance Series », cette initiative panafricaine de la BAD qui favorise l’accès des femmes africaines au financement qui se clôture, en principe, ce jeudi 29 septembre, l’African Guarantee Fund (AGF), institution financière pour le financement des PME en Afrique a conclu avec la Rawbank deux accords de garantie d’un total de 45 millions de dollars, visant à augmenter les capacités d’intervention en faveur des Petites et moyennes entreprises (PME) et des établissements de Microfinance.

Ces accords visent entre autres, à promouvoir vingt milles PME d’ici 2025, interviennent à la suite de 4 précédentes conventions signées entre les deux établissements financiers depuis 2016.

Le renforcement du partenariat entre les deux institutions permettra à Rawbank de développer encore plus son activité de financement des PME congolaises et des établissements de microfinance, mais de manière particulière, dans le soutien à l’entrepreneuriat féminin, une des priorités de la Banque, s’est réjoui en substance le directeur général de Rawbank, Mustafa Rawji qui a par ailleurs, souligné que cette garantie de financement sera entièrement consacrée aux PME.

Pour sa part, le directeur général de l’African Guarantee Fund, M. Jules NGANKAM a justifié le renouvellement de la confiance à Rawbank en ce sens qu’elle mène des politiques ambitieuses et structurées avec les PME en RDC. Dans ce contexte, « la banque permet à de nombreux entrepreneurs d’accéder au financement indispensable pour leur besoin de croissance et d’innovation », a-t-il rencheri.

Pour rappel, African Guarantee Fund est une institution financière non bancaire dont l’objectif est de promouvoir le développement économique, d’accroître les créations d’emplois et de réduire la pauvreté en Afrique en fournissant aux institutions financières des solutions de garantie et un appui au renforcement des capacités, spécifiquement destinés à soutenir les PME en Afrique.

A ce titre, elle co-organise en RDC avec la BAD et l’ACB, la 2ème édition de “AFAWA Finance Series” qui se clôture ce jeudi. Ce forum permet aux Gouvernants et régulateurs d’échanger sur les défis restants en matière de politiques favorables à l’inclusion financière des détentrices et dirigeantes des Petites et moyennes entreprises (PME).

C’est le ministre des Finances, Nicolas Kazadi qui a procédé à l’ouverture de ces assises au Pullman hôtel à Kinshasa-Gombe. C’était en présence notamment de M. MULAMBA, Président de l’Association Congolaise des Banques; M. Solomane KONE, Directeur Général Adjoint pour l’Afrique centrale; M. Jules NGANKAM, Directeur Général du Groupe, AGF; M. Alberto Petrangeli, Ambassadeur d’Italie et la représentante de Mme Gisèle NDAYA LUSEBA, Ministre du genre, famille et enfants.

Dans son mot, l’argentier national, Nicolas Kazadi s’est félicité que la RDC accueille après la Tanzanie cette initiative de la BAD dont l’objectif en définitif est de favoriser l’inclusion financière tout en s’attaquant au fossé existant entre femmes et hommes en matière d’accès au financement. Ce, en libérant la capacité entrepreneuriale des femmes.

Pour lui, la tenue de ce forum en RDC traduit les résultats des efforts du chef de l’Etat, Félix-Antoine Tshisekedi fait champion de la masculinité positive par ses paires africains, dans sa lutte inlassablement actions qui promeuvent la femme.