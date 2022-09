Après 15 ans de communion : World vision clôture le programme de développement régional de Kikimi

Tout est bien qui finit bien, dit-on. World vision a clôturé le programme de développement régional de Kikimi, lancé depuis 2006. C’était au cours d’une cérémonie organisée, le jeudi 29 septembre au site Mbatshi, à Lemba imbu. Cette activité a connu la présence de plusieurs personnalité dont les représentants des bourgmestres des communes de Mont Ngafula et de la N’sele, du chef de la division de l’Agriculture, Pêche et Elevage, des partenaires, des enfants et parents, du parlement des enfants et jeunes pour la République (PARDE).

C’était une occasion pour le bienfaiteur World vision de boucler son programme de 15 ans à Kikimi situé entre Mont Ngafula et N’sele. Et cela, à la satisfaction des bénéficiaires.

La directrice programme intégré de World vision (vision mondiale) Justine Gomis Tousso, représentant Mme la directrice Pays Aline Napon, a expliqué la méthodologie de travail de sa structure en ces termes : « Dans le cadre de notre développement, avant de choisir une communauté, World vision fait une analyse de la vulnérabilité qui lui permet d’identifier les zones les moins servies avec les plus d’enfants vulnérables qui n’ont pas accès aux services sociaux de base tels que l’éducation. Alors, pour nous, Kikimi était déjà isolé, éloigné des centres urbains ; Kikimi n’avait pas de partenaires de développement qui intervenaient et Kikimi avait des indicateurs tels que la malnutrition, le peu d’enfants à l’école et pas d’accès au moyen de revenu. Ce sont donc tous ces indicateurs qui étaient très bas et qui nous ont attirés de façon que nous puissions travailler avec la communauté de Kikimi ».

S’agissant de recrutement des enfants, Justine Gomis Tousso a précisé qu’il fallait procéder « d’abord au processus de parrainage » et « établir les critères pour sélectionner « les enfants jugés les plus vulnérables avec la communauté et les organisations communautaires qui sont implantées dans la communauté ».

« À Kikimi, nous sommes à Kimbaseke, Maluku, Minkau, où nous avons des bailleurs des fonds qui financent nos programmes, il y a des parents qui nous font confiance et connaissent le besoin que nous avons en RDC », a-t-elle expliqué. Avant de rappeler que « World vision a commencé à Kikimi en 2006 et a fermé en 2022, parce que Kikimi a acquis toutes les capacités nécessaires pour continuer de travailler et nous avons confiance ».

Pour sa part, la directrice Zone ouest de World vision, Florence Mambu, s’est réjouie du fait que durant 15 ans, sa structure a travaillé de en synergie avec la communauté de cette contrée.

« Je suis très fière de voir ce programme fermé ses portes parce que c’est un programme que moi personnellement j’ai vue naître; j’ai été le premier manager de ce programme et suivi un peu le cursus du développement de ce programme. Je pense que cette communauté est aujourd’hui mure et a été formée, et ses capacités ont été réellement renforcées et elle peut se prendre en charge », a-t-elle conclu.

Durant 15 ans, World vision a formé les habitants de Kikimi, notamment, dans le domaine agricole, dans l’épargne, dans l’approche plaidoyer communautaire. Elle a aussi construit et réhabilité des écoles.