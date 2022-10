Sécurité, session budgétaire, élections, … : Mboso et Bahati chez Tshisekedi pour faire le point

La situation sécuritaire en République démocratique du Congo et la session budgétaire au niveau du Parlement ainsi que les élections de 2023 ont constitué le point d’orgue des échanges entre le chef de l’État Felix-Antoine Tshisekedi et les présidents de l’Assemblée nationale Christophe Mboso et du Sénat Modeste Bahati, vendredi 30 septembre 2022 à la Cité de l’Union africaine.

En effet, il s’est agit des questions sécuritaires préoccupantes dans l’Est du pays et dans le Maï-ndombe, de session budgétaire avec la spécificité sur l’année électorale 2023 et l’accent sur le social.

Les entretiens entre les deux parties ont également porté sur la situation de la compagnie aérienne Congo Airways, l’agriculture, l’environnement et tout ce qui touche la vie des Congolais.

Il convient de rappeler que le chef de l”État a eu ces échanges avec les présidents de ces deux institutions avant de présider en distance le 71eme Conseil des ministres et deux jours après son retour au pays. Le président de la République revient fraîchement de New York où il a participé ä la 77eme session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies.