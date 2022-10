10 ans après son dernier album studio : Reddy Amisi signe son grand retour avec l’album « Bailo Canto »

Le nouvel album « Bailo Canto » comprend 16 magnifiques chansons dont les extraits diffusés avant sa sortie officielle ont généré une grande adhésion du public. Des titres, l’on note, entre autres, « Carte de visite » une chanson dont le clip est déjà disponible sur la chaine YouTube de Reddy Amisi. Dans le fond, l’artiste s’interroge sur les personnes qui parlent des autres pour leur nuire et sur les meilleures façons d’agir face aux médisances venant hélas souvent de ceux que nous fréquentons, à qui nous faisons confiance et qui au fond nous jalousent, nous mentent et nous haïssent.

Un autre titre à couper le souffle, c’est celui de « Mini-Maman » dont le clip est également disponible sur sa chaîne YouTube. Et dans cette composition, Reddy Amisi conseille la persévérance dans la réalisation de ses rêves et de ses idéaux si l’on veut conserver ses chances d’atteindre son but.

Le titre « Camarade » dont le clip est aussi disponible sur sa chaîne YouTube, est un duo avec l’artiste Héritier Watanabe et dans lequel, Reddy Amisi s’interroge sur ceux qui prétendent être nos amis mais posent des actes destructeurs d’une amitié sincère.

Pour encourager la jeune génération aux études, l’artiste a signé un autre duo avec son ami Jean Goubald, intitulé « Kende Kelasi ».

Dans cette chanson, il conseille les enfants, en particulier, et les jeunes, en général, et surtout ceux qui ont en particulier la chance d’avoir des parents riches de bien se former intellectuellement et moralement pour être à même de s’en sortir et d’aider ses proches en cas de problèmes.

Un autre duo mortel, c’est celui avec le grand Sam Mangwana que Reddy appelle affectueusement « Kulutu ». Il s’agit du titre « Déception Masudi » qui évoque la déception d’une femme à qui un homme a fait miroiter une belle vie en Europe mais qui, arrivée sur place, déchante. Car, abandonnée avec les enfants, elle se demande que faire à des milliers de kilomètres de sa famille.

D’autres titres impactant sont à découvrir dans cette œuvre magistrale, notamment « Ekenge », un duo avec la sublime Iyenga, « Je t’en prie », une chanson qui parle de l’amour d’un homme pour sa compagne, du coup de foudre ressenti à la première rencontre, « Zonga Ndaku », un bon titre dans lequel un homme supplie sa compagne de revenir sous le toit conjugal. Il lui dit qu’il souffre beaucoup de son départ, qu’il ne peut pas vivre sans elle. Il la supplie de rester. Les enfants demandent où est partie maman. Et « Maman », c’est un titre à part dédié à Albertine, la maman de l’artiste (maman Betty), et à travers elle, à toutes les généreuses mamans du monde, en général, et africaines, en particulier : courageuses femmes africaines qui, par exemple, vendent des produits au marché, leurs propres vêtements et bijoux pour assurer la scolarité de leurs enfants…

Par ailleurs, les titres « Omari », « Ida Muana CFA », « Jeancy Mayasi », « Ted Tendaie », « Gbenye », « Kukule » et « Mobange » complètent cette œuvre grandiose digne de la grandeur et du renom de Reddy Amisi.

L’artiste qui a pris soin de visiter, lundi 3 octobre, Le Potentiel, qui célèbre ses 40 ans cette année, a fait savoir que son album est téléchargeable via le lien https://bfan.link/bailo-canto ou sur d’autres plateformes par recherche à partir du nom de l’artiste : Reddy Amisi.

Ses 16 titres sont, par ailleurs, contenus dans un double CD (2 x 8 titres) disponible et la version « vinyle » numérotée et dédicacée par l’artiste avec un texte de son cru ou bien de votre choix.

Pour rappel, la musique de Reddy Amisi est décrite et à raison, comme étant de la pure rumba dans la lignée des grands noms comme Papa Wemba, Rochereau, Franco, Kalle Djef, Pepe Kale, Dindo Yogo, Vadio Mambenga, Evoloko Joker, etc. Et dans son fond, il s’inspire aussi des groupes folkloriques de la RDC dont il reprend le style avec des instruments modernes. La hauteur de ses inspirations se justifie du fait que ses chansons résistent au temps, elles sont indémodables.