La RDC donne le ton, Pré-COP27 : les pollueurs placés devant leurs responsabilités

C’est depuis le lundi 3 octobre que Kinshasa abrite, en collaboration avec la République arabe d’Égypte, les travaux préparatoires à la Conférence des parties sur le changement climatique, COP27.

Ce rendez-vous historique, selon la VPM Ève Bazaiba, s’inscrit en droite ligne de « l’urgence d’attirer l’attention de la communauté climatique internationale sur le bassin du Congo, une région cruciale à la lutte contre le changement climatique, mais qui n’a à ce jour bénéficié que de très peu d’attention, alors qu’elle rend d’immenses services écosystémiques à l’humanité toute entière… »

C’est dire que la préservation de l’écosystème du bassin du Congo et les impératifs du développement économique de la République démocratique du Congo appellent à l’action et non plus aux discours. Ainsi, Ève Bazaiba a clairement appelé les pays pollueurs à concrétiser leurs engagements pris avant et après la COP26, et non à les banaliser.

Par ailleurs, la vice-Première ministre et ministre de l’Environnement et Développement durable a également invité les pays pollueurs à considérer comme investissement dans la protection et la préservation de de la nature ce qu’ils qualifient d’« aides au développement » et à simplifier l’accès aux « fonds climat » aux petits pollueurs à l’instar de la RDC.

Ce ton ferme a été maintenu par le Premier ministre, chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, qui a procédé au lancement officiel des travaux préparatoires de cette 27ème session de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (Cop27) sous le thème : « Unir le monde pour lutter contre les changements climatiques ».

Dans son allocution d’ouverture, le chef du gouvernement a rappelé les assises de Yangambi, dont la déclaration finale sera présentée au cours de cette session de Kinshasa.

Pour le Premier ministre congolais, avec un espace majoritairement vert, plus de 155 millions d’hectares des forêts tropicales humides, ainsi que les tourbières, les mangroves, avec ses 10% de réserves d’eaux douces de la planète, son pays détient en plus une immense réserve de divers minerais stratégiques dont le monde a besoin pour assurer la transition énergétique.

« Notre pays ne pouvait que mériter ce choix. La RDC se présente dorénavant comme pays-solution à la crise climatique. Car, elle offre déjà beaucoup et continuera de le faire à l’humanité en termes de contribution aux efforts globaux de lutte contre les changements climatiques », a-t-il déclaré.

L’heure du choix

Dans la foulée, le chef du gouvernement congolais a émis le vœu de voir ces assises se solder sur une note d’espoir pour la planète terre, en général, mais aussi pour le continent africain, en particulier.

« Pour clore mon propos, je souhaite ainsi plein succès aux échanges qui auront lieu sur les points inscrits à l’ordre du jour, dont les questions d’adaptation aux attaques des changements climatiques, celles relatives à l’atténuation des émissions des gaz à effet de serre, à la finance du climat, et aux pertes et dommages. J’ose espérer que les échanges s’étendront sur les cas de force majeure suite auxquels certains pays européens sont retournés à l’usage des sources d’énergie polluantes, qu’ils avaient préalablement bannies, afin d’éviter à leurs peuples les conséquences incalculables d’un déficit en énergie que leur a imposé la guerre en Ukraine ».

Dans un tel décor, la RDC pense, selon son Premier ministre, qu’il est temps de se pencher sur des cas de cette nature pour assurer la survie des populations confrontées à l’urgence de limiter les émissions des gaz à effet de serre. C’est donc l’heure du choix.

« Il convient d’adopter, pour cela, une position commune nous permettant d’éviter de tomber dans l’arbitraire avec, d’une part, certains États libres de poursuivre voire d’augmenter leurs émissions et, d’autre part, d’autres États empêchés d’exploiter leurs ressources naturelles par simple craintes de l’aggravation des émissions mondiales des gaz à effet de serre. Il faut peut-être le relever ici, l’Afrique n’est responsable que de 04% des émissions mondiales des gaz à effet de serre. Elle conserve plus qu’elle n’en émet. Dès lors, que doit-elle faire ? Ne pas opérer un choix entre la survie de ses populations, la lutte contre l’extrême pauvreté, la lourde facture à payer pour l’adoption aux changements climatiques, d’une part, et le contrôle des émissions des gaz à effet de serre, d’autre part, cela est de bon sens », a déclaré le Premier ministre de la RDC.

Pour rappel, ces assises, co-organisées par le gouvernement congolais à travers le ministère de l’Environnement et Développement durable et la République arabe d’Egypte, se tiennent en présence du secrétaire exécutif de la COP, de la SG adjointe de l’ONU, des représentants des pays membres du groupe international pour l’environnement, des émissaires du groupe de la Banque mondiale, de ceux des agences du système des Nations-Unies, et de plusieurs organisations internationales et autres services œuvrant dans le secteur des questions des changements climatiques. Elles réunissent 64 ministres, ayant dans leurs attributions les questions du climat venus des quatre coins du monde pour préparer probablement des orientations sur les différentes thématiques, qui constitueront l’agenda des débats lors de la Cop-27 qui se tiendra, du 7 au 18 novembre 2022, à Charm El-Chieck, en Egypte.