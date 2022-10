ESU : Douze mois à la tête de l’USK, Blaise Muya à l’écoute de la communauté estudiantine

Douze longs mois viennent de s’écouler, jour pour jour, depuis que le professeur-docteur Blaise Muya Mayoyi Musangu trône à la tête de l’Université Simon Kimbangu/Kinshasa.

Nommé recteur de cette Alma Mater, le 13 septembre 2021 par décision de Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l’Eglise de Jésus-Christ sur la terre pour son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu. Et ce, à un moment particulier où cette institution universitaire traversait un temps de crise.

En une année de son mandat, le recteur Muya, qui est à sa 9è année en tant recteur, dit mener son action à travers le même train de vie : les enseignements, la recherche et le service à rendre à la société ; la triple mission de l’université.

« La particularité de mon avènement ici, c’est que je suis arrivé à un moment très difficile où l’université avait connu de petits soucis avec la faculté de Médecine. Aujourd’hui, le problème est en train d’être résolu, la communauté estudiantine est aujourd’hui dans la quiétude et le corps retrouve les conditions de travail convenable », a circonscrit le recteur de l’ISK Kinshasa.

Mais qu’elle est la recette appliquée pour que s’installent cette quiétude et ce climat de travail ?

Le professeur Blaise Muya est d’avis que cette réussite est la résultante de sa méthode de travail : se mettre à l’écoute des étudiants, du personnel enseignant, du corps scientifique et du personnel ouvrier.

« Nous les écoutons et répondons à leurs préoccupations. De plus, les enseignements sont assurés de fort belle manière. Nous sommes plus proches, et des enseignants, et des étudiants pour les encadrer, booster les enseignants qui accusaient une certaine mollesse dans l’accomplissement de leur tâche », a-t-il confié.

L’approche Muya

Dans sa démarche, le recteur s’est d’abord donné trois mois d’observation, avant d’agir.

« Pour ce faire, je me suis d’abord donné trois d’observation pour comprendre le problème de l’université. Aujourd’hui, douze mois viennent de s’écouler dans la quiétude, je crois que nous sommes sur la bonne voie », s’est-il félicité par ailleurs.

Il a profité de la circonstance pour annoncer le début, dans quelques jours, des inscriptions pour l’année académique 2022-2023.

« Beaucoup d’étudiants frappent déjà à nos portes pour les inscriptions qui commencent officiellement le 15 octobre 2022 », a-t-il dit en substance.

On rappelle entretemps que la nouvelle faculté de Santé publique ouvre ses portes à l’Université Simon Kimbangu de Kinshasa dès la prochaine rentrée académique. Une innovation au sein de cette Alma Mater qui attire déjà la curiosité de beaucoup de finalistes du secondaire, notamment.

Et le recteur de préciser : « la santé publique n’est pas à confondre avec l’école de santé publique, où l’on fait le Master. La faculté de Santé publique est cursus universitaire de cinq années dont trois années de premier cycle et deux autres années de second cycle ».

Le professeurs Blaise Muya a enfin lancé un appel aux diplômés d’État.

« Venez nombreux, car l’Université Simon Kimbangu attache beaucoup d’importance à la qualité de l’enseignement et de l’évaluation pour former un produit qui est utile à lui-même et la société ».