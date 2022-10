Goma : les familles sensibilisées à la contraception

En marge de la célébration de la Journée mondiale de la contraception, les familles de la ville de Goma, chef-lieu du Nord-Kivu, ont été sensibilisées à la contraception pour réduire la mortalité maternelle et infantile. C’était au cours d’une activité pour la circonstance, le week-end dernier, à l’hôpital « HEAL Africa » de Goma, avec comme thème « Accès à la contraception saine et adaptée en RDC ».

En effet, la planification familiale recommandée aujourd’hui dans la société congolaise qui permet un espacement sain des naissances en vue de prévenir les grossesses à haut risque pour la mère et l’enfant passe essentiellement par la contraception qui est l’emploi des moyens visant à empêcher qu’un rapport sexuel entraine une grossesse en utilisant des dispositifs, méthodes et procédures de son choix pour diminuer la probabilité de conception chez les femmes.

Pour Dr Esther Kitambala de l’hôpital HEAL Africa de Goma, toutes les couches de la population de Goma, en particulier, et du Nord-Kivu, en général, doivent s’approprier cette question d’intérêt sanitaire qui permet de réduire ou d’éviter les grossesses non désirées et des éventuels avortements dans la société.

« Nous avons voulu informer et sensibiliser davantage le public de Goma et de toute la province du Nord-Kivu à cette question, car la vie des mères en dépend. La contraception réduit à plus de 30% la mortalité maternelle et infantile d’où il fait une bonne planification familiale », a-t-elle souligné.

Même approche partagée par docteur Cathy Furaha, gynécologue-obstétricienne au sein de l’hôpital de HEAL Africa de Goma.

« La contraception est aussi une méthode de prévention de la fistule obstétricale chez les femmes. Chaque femme a le choix à faire sur une méthode de contraception qu’elle souhaite appliquer. Il existe des méthodes modernes qui sont soit naturelles ou artificielles et des méthodes traditionnelles selon le choix de chaque femme. Les prestataires de santé au sein de HEAL Africa ainsi que les relais communautaires sensibilisent au quotidien autour de la question, car la planification familiale concourt au développement économique de la société. Le manque de moyens, de la sensibilisation sur l’éducation sexuelle et le manque des produits constitue encore un problème dans la communauté congolaise et des solutions doivent être trouvées dans ce sens », a renchéri Docteur Cathy Furaha.

Il convient de noter que la Journée mondiale de la contraception est célébrée le 26 septembre de chaque année.

Elle a été célébrée cette année 2022 à Goma le 30 septembre à l’hôpital HEAL Africa de Goma avec le concours du Programme national de la santé de la reproduction (PNSR).