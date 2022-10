Journée mondiale de l’habitat : Pius Muabilu pour la promotion du droit fondamental à un logement décent

A l’occasion de la journée mondiale de l’habitat, le ministre d’Etat, ministre de l’Urbanisme et Habitat, Pius Muabilu Mbayu Mukala, s’est adressé à la nation sur le quid de l’habitat mondial et l’habitat congolais, de manière singulière.

Circonscrivant la journée, le ministre a fait savoir que « par sa résolution A/Res/40/202 du 17 décembre 1985 l’Assemblée générale des Nations unies a décidé de faire du premier lundi du mois d’octobre de chaque année la journée mondiale de l’habitat. Cette journée met l’accent sur le droit fondamental de tous à un logement décent et rappelle également à la communauté internationale sa responsabilité dans l’avenir de l’habitat humain ».

Cette année 2022, la journée mondiale de l’habitat est célébrée sous le thème « Attention à l’écart, ne laissez personne, ni aucun endroit de côté ».

Ce thème fera un focus sur la problématique de l’inégalité croissante et des défis à relever dans les villes et les établissements humains pour la République démocratique du Congo. Le sous-thème retenu pour cette édition est « Habitat décent pour tous ». L’habitat est au cœur de la politique de l’urbanisme prônée par le chef de l’Etat, Félix-Antoine Tshisekedi.

L’urbanisme est le chef central de l’aménagement urbain. « Plus nous construirons des logements décents en grande quantité, plus nous créerons des centralités de croissance urbaine contrôlée et l’épanouissement de notre population », a-t-il déclaré en substance.