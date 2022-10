Kinshasa : Les problématiques des PME au cœur de la première table ronde de la FEC

En effet, c’est en 2021 que la fédération des entreprises du Congo FEC a procédé au lancement du projet Renaissance dans le but de restructurer la fédération afin de la rendre plus apte à répondre aux enjeux économiques de l’heure. En se fixant comme objectif : renforcer son administration afin de mieux répondre aux attentes des membres, réviser ses statuts pour refléter l’image d’une organisation moderne, nouer un dialogue constructif avec l’État afin de développer un partenariat gagnant.

Cette première table ronde riche en matière débattu en quatre thématiques, à savoir : la fiscalité, le financement, l’accès aux marchés et a permis aux acteurs oeuvrant dans le secteur privé de soumettre leurs préoccupations aux membres du gouvernement présents à cette activité dans but de trouver un gain de cause.

Prenant la parole en premier lors de cette première table ronde, Albert Yuma, président de la FEC a exprimé son immense joie pour la tenue cette première table ronde tout en rappelant qu’il n’y a pas de compétition entre le public et le privé.

“Je suis un homme particulièrement heureux ce soir, le jour est arrivé, le jour de la mise en route effective de mon vœu, la reconnaissance du partenariat privilégié de l’état et du secteur privé pour le développement harmonieux de notre pays. En nous réunissant ensemble ce soir, nous établissons définitivement qu’il n’y a pas de compétition entre le public et le privé, il n’y a pas deux camps pour le développement de la lutte contre la pauvreté. A lui d’ajouter ” je suis profondément convaincu, que le développement de notre pays et son développement économique sont intimement liés et que du dynamisme de notre secteur privé dépendra aussi de la qualité du développement de nos institutions publiques”.

Avant de souligner que

“les quatre principales thématiques : la fiscalité des PME qui est difficile, l’accès au financement des PME qui est très compliqué, l’accès aux marchés publics qui est une des priorités des PME et l’accompagnement institutionnel des PME”.

Le représentant du PNUD Dominique Sam, a pour sa part noué la ferme espoir de voir le secteur privé jouer un rôle important dans le processus de création des richesses nationales partageables

“Le secteur privé apparaît comme un important levier pour accompagner le gouvernement dans les initiatives visant la transformation structurelle de l’économie en vue de l’éradication de la pauvreté et de la réalisation des objectifs de développement durable à l’horizon de 2030. Sans oublié que , dans le système économique mondain, le secteur privé joue un rôle de premier haute dans le processus de création des richesses nationales partageables”.

A son tour le ministre de PME Eustache Muhanzi se dit honoré par cette organisation qui a mis son secteur au centre de cette première table ronde.

“Mon secteur était à l’honneur , c’est une première session d’échange avec la FEC que je voudriez remercier pour ces initiatives d’échanges avec le gouvernement. Il tient de rappeler que les PME constituent le monteur de notre développement, le monteur diversification de notre économie, le monteur de création d’emplois et que la FEC nous approchent pour qu’on échange pour voir ensemble les différents leviers, mécanismes que met en place le gouvernement pour celà nous ne pouvons que nous en réjouir”.

Par ailleurs, le président de la Commission nationale des PME Felly Samunaa pour sa part, a épinglé la pluralité des taxes qui les rendent la tâche difficile en freinant même le développement de leur secteur

“Justement, c’est un problème qui a été abordé. Et à notre grande surprise, le gouvernement a déjà commencé à prendre certaines mesures pour supprimer certaines taxes redondantes et surtout certaines taxes qui n’ont pas des contreparties. Une deuxième chose, ce que le gouvernement est en train d’envisager d’avoir une fiscalité adaptée aux PME en termes d’impôts, de pouvoir ne pas tout simplement mettre tout le monde sur le droit commun mais de pouvoir dire : les PME de cette taille pourront payer ça. Le ministre des Finances nous a dit, par exemple, les petites entreprises paieraient 30 mille francs congolais par an. Et donc, les petites entreprises paieraient 1% de leurs chiffres d’affaires et les moyennes entreprises, 10%. Mais, ce qui est important à savoir, ce que moi j’invite les entrepreneurs congolais à ne plus rester dans l’informel parce qu’on va dans l’informel pour fuir des taxes”.

“C’est depuis un an, que la FEC a lancé ce projet Renaissance dans le but de restructurer la fédération afin de la rendre plus apte à répondre aux enjeux économiques de l’heure. En se fixant comme objectif : renforcer son administration afin de mieux répondre aux attentes des membres, réviser ses statuts pour refléter l’image d’une organisation moderne, nouer un dialogue constructif avec l’État afin de développer un partenariat gagnant”, a soutenu Monsieur Luc BADIBANGA, vice-président national en charge du climat des affaires qui conduit le projet renaissance a dans son speech rappelé le pourquoi de la création du projet Renaissance, un projet qui a vu le jour en 2021:

Il tient de noter que, la FEC a prévu de faire 15 table ronde dans l’espace d’une année dans le cadre d’échanger avec les différents secteurs concernés. Pour cette première table ronde les participants ont échangé au tour de quatre sous- thèmes ( la fiscalité, le financement, l’accès aux marchés et ainsi que l’accompagnement) hormis le thème principal .

Les PME sont principalement caractérisées par une faible productivité et une faible compétitivité, dont leur organisation rudimentaire et leur situation financière précaire les rendent très sensible à la volatilité économique. cette fragilité structurelle est renforcée par un cadre macro-économique et un climat des affaires défavorables à l’activité économique et des coûts des facteurs de production élevés. Et ça malgré les efforts de l’état, à travers des évolutions législatives ou réglementaires et un certain nombre de mécanismes d’appui ou d’accompagnement, l’environnement des PME reste largement peu incitatif à leur développement.