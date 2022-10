41è assemblée de l’OACI : Chérubin Okende dénonce les attaques du Rwanda dans la partie Est de la RDC

Le ministre Chérubin Okende s’est adressé, le mardi 4 octobre, du haut de la tribune de la 41è assemblée ordinaire de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).Devant les délégués de plusieurs pays représentés à ses assises, le ministre congolais des Transvcom a fait savoir que le gouvernement de son pays déploie des efforts inlassables pour respecter les engagements envers l’OACI et ainsi promouvoir les normes et pratiques recommandées pour le développement de toute l’industrie de l’aviation civile dans sa globalité.

Dans cette même ligne droite, dit-il, ces efforts se justifient notamment par la mise en place par le ministère des Transports, du plan stratégique de désenclavement par la voie aérienne qui vise la consolidation de la législation aéronautique de base, ainsi que la réhabilitation et la modernisation des aéroports ainsi que leur certification.

L’occasion faisant le larron, ce Warrior du gouvernement Sama Lukonde, a dénoncé de vive voix l’agression que son pays la RD Congo subit dans sa partie Est. Cela, de la part de l’un de ses voisins qui n’est rien d’autre que le Rwanda ; soutenu par certaines grandes puissances, membres de l’OACI, qui se trouve être d’après ce dernier « un abus flagrant qui constitue une menace inacceptable à la stabilité de la sous-région et sur la sécurité aérienne ».

En outre, revenant sur le thème de la 41ème session, « Reconnecter le monde et promouvoir la lutte contre le changement climatique dans l’industrie aéronautique », Chérubin Okende a présenté la RDC comme « pays-solution » dans la lutte contre le réchauffement climatique, et doit ainsi être placée au cœur de la stratégie mondiale et bénéficier de ses atouts pour promouvoir un développement économique et social pertinent.

Au cours de cette 41ème assemblée, plusieurs points sont passés en revue, entre autres, le programme de travail complet de l’organisation dans les domaines technique, économique, juridique et de la coopération technique. Et comme le prévoit l’article 49 de la Convention relative à l’Aviation civile internationale, des orientations sont données aux autres organes de l’OACI et à ses États membres en ce qui concerne leurs travaux futurs

Par ailleurs, les 193 États membres de l’OACI ainsi qu’un grand nombre d’organisations internationales participent à ses assises qui établissent la politique mondiale de l’organisation pour le prochain triennal. Pour ce faire, chaque État membre a droit à une voix, et les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des voix exprimées, sauf disposition contraire de la convention.

L’assemblée ordinaire de l’Organisation de l’aviation civile internationale, (OACI), est l’organe souverain de l’organisation. Elle se réunit au moins une fois tous les trois ans et est convoqué par l’organe directeur de l’OACI, le conseil.