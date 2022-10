CHAN 2023 : la RDC logée dans le groupe de la mort

Logés dans le groupe B, aux côtés de l’Ouganda, la Côte d’Ivoire et le Sénégal, les Léopards A’ de la République démocratique du Congo ont un gros travail à abattre. Le staff technique dirigé par le sélectionneur principal Otis Ngoma sait à quoi s’attendre dans un groupe où il y a trois grosses écuries pour seulement deux places qualificatives en quarts de finale.

Les Léopards de la RDC effectueront leur entrée face à leurs homologues ougandais, le 14 janvier 2023. Une affiche qu’il faudrait prendre très au sérieux, surtout pour les Léopards qui auront deux autres journées, pas des moindres. D’abord, contre les Eléphants de la Côte d’Ivoire, le 18 janvier, puis les Lions de la Teranga du Sénégal, le 22 janvier.

La bataille ne s’annonce pas facile dans ce groupe considéré comme le pool de la mort. Nouvellement nommé à la tête du staff technique, Otis Ngoma a l’obligation de marquer son histoire. Mais il va à cette compétition avec une ossature qui n’a pas connu son championnat national. Celle-ci a néanmoins livré quelques matches amicaux qui auraient permis au coach de faire des simulations afin de monter son ossature.

Avec le lancement du championnat national (Linafoot), Otis Ngoma aura la possibilité de suivre le comportement de ses joueurs au niveau des clubs pour leur utilisation à bon escient lors du CHAN, prévue en Algérie l’année prochaine. Vainqueurs de la compétition à deux reprises, les léopards vont en Algérie dans leur casquette des favoris de la compétition.

Dans le groupe A, l’Algérie (pays hôte) partage l’affiche avec la Libye vainqueur du CHAN en 2014, ainsi que l’Ethiopie et le Mozambique. Tandis que le groupe C est composé de Maroc, tenant du titre, le Soudan, Madagascar et le Ghana. Le groupe D est composé du Mali, Angola et Mauritanie, tandis que le groupe E prend en charge le Cameroun, le Congo et le Niger.