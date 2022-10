Gestion de déplacés internes : HCR et gouvernement en quête de 225 millions USD

La représentante du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Mme Angèle Dikongué-Atangana, a échangé, le mercredi 5 octobre 2022, avec les donateurs de cette agence onusienne sur leur appui à la gestion des réfugiés internes estimés à plus de 5 millions.

« Pour l’année en cours (2022), nous avions estimé à 225 millions USD ce dont il était besoin pour que le HCR puisse faire œuvre utile bien sûr avec le gouvernement et les autres partenaires avec lesquels nous travaillons. Malheureusement avec toutes les contraintes globales (la pandémie de Covid-19, la crise ukrainienne), ces financements ne sont pas véritablement venus vers nous. Au moment où je vous parle, nous n’en sommes même pas à 50 millions de ce montant-là. C’est véritablement quelque chose qu’il faut regarder de près », a lancé la représentante du HCR en RDC.

Chose étonnante, comme l’a rappelé Mme Angèle Dikongué-Atangana, « pour l’Ukraine, il y a eu des contributions de l’ordre de 1.5 milliards USD pour des besoins humanitaires. Même si la crise en Ukraine n’a pas les mêmes situations, ni les mêmes données que les conflits en RDC, je pense que cela doit faire réfléchir notre communauté : quel est véritablement le sens de l’indivisibilité ou de l’universalité des droits humains ? »

Elle a justifié sa requête par le fait que « les besoins humanitaires sont nombreux, (…) si on doit protéger des gens notamment des enfants, des femmes seules contre les exploitations malveillantes, notamment les violences basées sur le genre, comment pourrons-nous protéger une femme qui n’a pas d’abri, ni de l’eau potable, etc. ? ».

Les principaux bailleurs de fonds du HCR étant des Occidentaux, Mme la représentante est d’accord que c’est très humain de commencer de vouloir s’occuper de soi-même que des autres. D’ailleurs, elle a cité un adage qui dit que ‘la charité bien ordonnée commence par soi-même’.

Par contre, la représentante du HCR en RDC souligne qu’« il ne faut pas que la crise ukrainienne qui n’est que nouvelle, fasse oublier la plus ancienne crise que connaît la RDC. J’interpelle la Communauté internationale pour qu’elle vienne en appui continue ; qu’elle maintienne ses appuis. Nous lui savons gré pour tous les appuis qu’ils fourni, mais nous lui demandons de ne pas fléchir parce que la tâche est encore en cours, elle n’est pas terminée ».

Selon Mme la représentante, « la crise en RDC qui n’a que trop duré ne met pas la RDC en bonne position vis-à-vis de ses bailleurs des fonds qui se disent fatigués ». Car, aux dires de ces partenaires, « cela fait autant d’années qu’ils contribuent, mais ne voient pas le bout du tunnel ».

Appel au changement de paradigme

À ce sujet, Mme la représentante saisit cette occasion pour plaider auprès des autorités congolaises afin qu’ils changent de paradigme, qu’ils trouvent des solutions aux causes profondes de cette crise. Comme piste de solution à cette crise, elle propose à l’Etat congolais de « trianguler les trois piliers de la Charte des Nations unies, à savoir l’humanitaire, le développement ainsi que la paix et la sécurité ».

Pour sa part, le secrétaire permanent à la Commission nationale pour les réfugiés (CNR), Éric Mukandila Malu, a souligné la nécessité pour la RDC d’accorder une attention particulière à ces conflits pour éviter l’effet boule de neige. Avec ces partenaires, il propose de « trouver des mécanismes de prévention de conflits pour que ça ne nous coûte pas trop. La prévention est moins couteuse que la gestion des conflits ».

M. Eric Mukandila a donné l’idée de la tâche qui les attend, lui gouvernement et le HCR : « le plaidoyer que nous avons mené aujourd’hui avec Mme la représentante, c’est d’interpeller la communauté internationale sur la présence des déplacés internes. Nous avons plus de 5 millions des déplacés internes et c’est plus que même les populations dans certains pays. En plus de réfugiés, il y a des Congolais qui s’étaient déplacés dans des pays voisins et qui veulent retourner au pays. C’est énorme comme tâche de gérer le retour de ces réfugiés congolais. Au niveau de Kalemie, nous recevrons des milliers de réfugiés congolais qui étaient en Zambie. Financièrement, il faut leur donner quelque chose pour leur rétablissement. À cette liste s’ajoutent des réfugiés congolais venant notamment de la Tanzanie, de l’Angola, de l’Afrique du Sud, la Namibie ».

Le HCR a été créé par les Nations unies pour pouvoir venir en appui aux gouvernements. L’article 35 de la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés confie à cette agence un rôle de supervision, de collaboration avec les États.

Dans son rôle d’appui, le HCR, avec « son expertise et ses modestes financements », attend de l’État congolais « qu’il soit aux commandes, qu’il prenne ses responsabilités parce qu’en fin de comptes, seul le gouvernement qui doit protection et assistance aux réfugiés ».