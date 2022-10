Kinshasa : la 6e Conférence du REPAM-CDS pour la mutualisation des expériences des assemblées nationales d’Afrique

Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo abrite, du 5 au 7 octobre, la 6è édition de la conférence annuelle du Réseau des parlementaires africains membres des commissions Défense et Sécurité (REPAM-CDS).

Au cœur des échanges au cours de cette conférence, les parlementaires africains engagent un débat sur la question du « Dialogue sécuritaire Afrique-Europe à l’ère d’une nouvelle rivalité géopolitique et comment améliorer concrètement la coopération », thème choisi cette année par la Fondation Konrad Adenauer Stiftung, partenaire des parlements africains.

Le président de la commission parlementaire Défense et Sécurité de l’Assemblée nationale de la RDC, le député national Bertin Mubonzi, se dit honoré de recevoir ses collègues venus de différents pays africains.

« C’est vraiment un honneur pour la RDC. C’est dans le cadre bien évidemment de la tenue de la 6è conférence du Réseau des parlementaires africains membres des commissions Défense et Sécurité. Et je crois que ça sera un grand rendez-vous de parlementaires et députés. Et pour les experts, il y aura des échanges très fructueux. Je pense que c’est une occasion pour la RDC et pour tous nos frères qui sont venus de différents pays d’Afrique d’échanger nos expériences dans le domaine de la défense et de la sécurité », a-t-il déclaré en substance.

De son côté, le président d’honneur du Réseau des parlementaires africains des commissions Défense et Sécurité, c’est une façon pour les membres de mutualiser leurs expériences.

« Nous pensons que c’est un outil d’importance parce que le REPAM-DS est une manière pour nous de mutualiser toutes les expériences des assemblées nationales des pays d’Afrique qui ont tous les mêmes menaces dans le domaine sécuritaire. Donc, chaque conférence qui est annuelle est une occasion pour nous enrichir auprès du pays qui nous accueille. Et nous sommes convaincus de repartir d’ici enrichis de valeurs kinoises », a-t-il dit.

La 5è édition de la conférence du Réseau des parlementaires membres des commissions Défense et Sécurité s’est tenue en octobre 2021 à Abuja, au Nigeria.

Journée préparatoire

La journée de mercredi qui a eu pour cadre le Pullman Hôtel de Kinshasa a été consacrée aux travaux préparatoires qui vont être le tremplin ou mieux le soubassement des travaux proprement dits qui seront lancés officiellement ce jeudi 6 octobre par les président de la Chambre basse du Parlement congolais, Christophe Mboso Nkodia.

Accompagné par son collègue du Sénat, le général Baramoto ainsi que des membres de leurs bureaux respectifs, le président de la Commission Défense et Sécurité de l’Assemblée nationale, Bertin Mubonzi a procédé à l’ouverture solennelle des travaux préparatoires à travers un discours magistral et élogieux, lequel a salué l’implication du chef de l’État Félix-Antoine Tshisekedi, qui a fait de la sécurité et la défense une priorité en République démocratique du Congo. Il a par ailleurs remercié la Fondation Konrad Adenauer, partenaire du REPAM-CDS et coorganisateur de cette 6ème conférence. Une mention spéciale a été faite aux bureaux de deux Chambres du Parlement congolais ainsi qu’au gouvernement pour leur accompagnement.