Lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes : Ituri, une province modèle

La province de l’Ituri peut servir de modèle dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes. Au regard de cette évolution, on ne peut s’empêcher d’ estimer que la République démocratique du Congo tend à être écartée de la liste noire des nations du Monde réputées dans les violences sexuelles faites aux femmes, liées, entre autres, aux conflits armés.

Constat fait à Bunia par Mme Saya Kifula, l’assistante principale de la Conseillère spéciale du chef de l’Etat en matière de la Jeunesse et la Lutte contre les violences faites aux femmes. C’était lors de son séjour dans la province de l’Ituri où elle effectue une mission d’inspection et de recueillement des données dans ce sens.

« Il y a des avancées significatives sur le terrain ici en province de l’Ituri en ce qui concerne la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes. Nous avons recueilli des données que nous allons présenter au Conseil des Nations unies en décembre 2022. L’objectif est que les Forces armées de la République démocratique du Congo et la Police nationale congolaise soient délistées des forces qui violeraient les femmes dans les provinces de l’Est comme ici en Ituri. Le gouverneur militaire de l’Ituri bat un travail de titan dans ce sens et les résultats sont positifs et palpables sur le terrain », a noté Mme Saya Kifula.

Elle a appelé, par la même occasion, les groupes armés encore actifs en Ituri à déposer les armes et à adhérer au processus de paix amorcé par le chef de l’État Félix-Antoine Tshisekedi qui se matérialise dans cette province par le lieutenant-général Johnny Luboya N’kashama.