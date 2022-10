Mission d’inspection bien accomplie au Grand Katanga, Assurances : le DG de la Sonas réconforte la direction de Région Sud

Le Directeur général de la Société nationale d’assurances (Sonas), revient d’une mission d’itinérance et d’inspection dans la Direction de Région Sud constituée des agences des espaces Grand Katanga et Grand Kasaï. Il s’est avéré indispensable pour Lucien Bonyeme Ekofo, compte tenu de la rude concurrence sur le marché des assurances, de passer au peigne fin ces entités afin de les booster à être plus productives et de cerner les contours de toutes les réalités que traversent les agences Sonas de la Direction de Région Sud.

Durant son séjour au Haut-Katanga, le Directeur général avait installé provisoirement son bureau de travail dans la coordination de la Direction de Région Sud à Lubumbashi. Avant de commencer les séances de travail avec ses administrés, il a présenté ses civilités au gouverneur de province, Jacques Kyabula Katwe et a sollicité son accompagnement en ce qui concerne les risques de la province qui doivent être assurés auprès de la Sonas. S’en est suivi dans l’après-midi du 26 septembre 2022, au complexe La Plage, dans la salle Malibu, une rencontre de grande envergure entre le DG Bonyeme Ekofo et une vingtaine de chefs d’agences de la Région Sud conduits par leur directeur de Région, Charlotte Kilanga.

Dans son adresse aux chefs d’agences de la Région Sud, le DG de la Sonas s’est exprimé en ces termes : « la Direction de Région Sud figure parmi les directions pilotes de notre entreprise et nous constatons ensemble avec un réel plaisir qu’elle a produit, après sa désignation à la tête de la Direction de Région de Kinshasa, le Directeur Général de la Sonas qu’est notre modeste personne à ce jour ».

À l’écoute de la base

Et de poursuivre : « Devant cette réalité, nous nous sommes fait le devoir de débuter notre mission d’itinérance et d’inspection par la Direction de Région Sud ; et ce, après avoir déjà consommé trois années et demi du mandat que son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l’État, Félix Tshisekedi Tshilombo a bien voulu confier à l’équipe dirigeante de la Sonas. Et nous vous attestons que nous sommes non seulement en mission d’inspection, mais aussi et surtout en mission de sensibilisation et d’écoute des cadres et agents des agences commerciales ainsi que ceux de la Direction de Région Sud qui auront l’opportunité de soumettre leurs desiderata à l’autorité de l’entreprise face à face ».

Au cours de la journée du 27 septembre 2022, une deuxième rencontre a été organisée entre le Directeur général, cette fois-ci uniquement avec les agents des agences de la Direction de Région Sud. Lucien Ekofo a voulu échanger avec eux afin de s’imprégner personnellement de leurs préoccupations et difficultés, car ces derniers sont sur le terrain tous les jours à la recherche de nouvelles affaires pour le compte la Sonas.

La particularité de cette rencontre, c’est que le numéro un de la Sonas a donné une opportunité aux agents de s’exprimer librement, en posant toutes les questions afin de trouver une solution aux différentes préoccupations de ces derniers. Ainsi pendant son séjour dans la province cuprifère, le Directeur général a circulé dans certaines entités telles que l’agence de Ruashi, l’agence de Carrefour, l’agence de Golf, le centre médical, etc.

Au niveau du Centre Médical Sonas/ Lubumbashi, il a bien voulu s’enquérir de la situation de cet office sanitaire. À l’immédiat, il a instruit le directeur de Région Sud de doter ce centre des moyens financiers conséquents pour sa rénovation et son approvisionnement en intrant, médicaments et autres matériels de travail, ce qui a été fait sur le champ.

Dans l’ensemble, le passage du DG Bonyeme Ekofo dans la Direction de Région Sud qui a réconforté et motivé ses administrés à l’assiduité au travail. Et dans sa suite, le Directeur général était accompagné d’une forte délégation composée essentiellement du directeur de l’Audit interne, de son assistant, de l’adjoint du directeur des Services généraux et de son chargé de Communication.