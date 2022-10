Pré-COP27 : Atténuation et finance climatique : Kinshasa balise la voie pour la réussite de la COP 27

Plus de 50 ministres et envoyés du climat se sont réunis à Kinshasa à la faveur des travaux préparatoires à la COP27. Ces assises de 3 jours, soit du 3 au 5 octobre 2022 ont eu comme objectif commun celui de mener des négociations efficaces qui devront conduire à une mise en œuvre immédiate à la COP 27 prévue en Égypte.

L’agenda, adopté par toutes les parties à l’issue des travaux, a souligné l’importance d’une COP27 réussie dans les questions de l’adaptation, de l’atténuation, de la finance climatique et des pertes et dommages.

Tout au long de cette Pré-COP27, Sameh Shoukry, ministre égyptien des Affaires étrangères et président désigné de la COP27 a clairement indiqué qu’il faut éviter une crise de confiance entre les parties.

Ainsi, selon lui, les pays développés, principaux pollueurs devrons respecter leurs engagements climatiques à la COP27. « Nous devons cultiver et développer un sentiment de confiance et de compréhension mutuelle. Nous devons tous être à la hauteur de l’occasion et faire preuve de leadership, mettre de côté les intérêts nationaux étroits et apprécier le potentiel de la coopération, du compromis et des scénarios collectifs de partenariat gagnant-gagnant », a rappelé le ministre Shoukry.

Pour rappel, la 27ème Conférence des Parties sur le changement climatique se tiendra du 6 au 18 novembre 2022 à Charm el Cheikh, en Égypte. Et face à l’urgence climatique, il est attendu des signataires de l’Accord de Paris, le renforcement de leurs engagements avec des actions concrètes.

De ses actions, l’on note, entre autres, la réduction des émissions de CO2 pour améliorer la qualité de l’air et la santé des citoyens, la sortie des énergies fossiles qui sont la cause principale du réchauffement climatique, et surtout l’augmentation des financements. Car, les pays développés sont responsables du réchauffement, mais ce sont les pays en développement qui subissent les conséquences de plein fouet.

Pour qu’ils puissent faire face aux impacts dévastateurs du changement climatique, les régions développées doivent apporter une aide financière aux pays vulnérables.

Rencontre Tripartite Brésil – Inde – Rdc

L’exploitation forestière, l’exploitation des ressources naturelles ainsi que le marché de crédit carbone ont figuré au menu des échanges entre la vice-Première ministre, ministre de l’Environnement et Développement durable et coordinatrice de la 27ème Conférence des Parties à la convention cadre des Nations unies sur le changement climatique (PreCop27) avec les représentants du Brésil et de l’Inde, mercredi 5 octobre en son cabinet situé à Gombe.

En effet, les trois bassins forestiers, l’Amazonie, le bassin du Congo, et le bassin du Bornéo-Mékong, représentent, à eux seuls, 80% des forêts tropicales du monde et les deux tiers de la biodiversité terrestre. Ils assurent la subsistance d’au moins un milliard des personnes.

Raison pour laquelle les trois représentants de ces trois bassins qui constituent les poumons du monde, en termes de biodiversité, ce sont réunis dans les installations du ministère l’Environnement et Développement durable. Au cours de cette tripartite, trois questions importantes ont été évoquées avec l’ambassadeur brésilien Leonardo Cleaver de Athayde et la directrice générale pour le changement climatique, Laskmi Dhewanthe, entre autres, l’exploitation forestière, l’exploitation des ressources naturelles ainsi que le marché de crédit carbone, y compris de nombreux défis à relever dans ces trois bassins relatifs à l’environnement partagé entre les 3 forêts tropicales humides.

Cette rencontre tripartite est également une occasion de consolider le travail en ayant une conclusion en termes d’un accord congrès avec programmation qui pourrait se faire avant ou après la Cop27.

Saisissant l’occasion, l’ambassadeur brésilien Leonardo Cleaver de Athayde a exprimé son grand intérêt de travailler avec la RDC et l’Indonésie pour le compte de son pays.

« Nous avons des intérêts communs, de cadre de base sur le changement climatique et aussi sur la biodiversité, nous avons eu une réunion intéressante qui a confirmé notre intérêt. Nous voulons aussi travailler ensemble pour la cop15 sur la biodiversité qui aura lieu en décembre prochain et ce, dans le souci d’élaborer un programme de travail conjoint ».

La 27ème Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations unies sur le changement climatique (Cop27) portera sur plusieurs thèmes, notamment la stratégie de travail à différentes échelles, la question finance climat, la préservation des couverts forestiers et de biodiversité liée à l’environnement, l’économie et le développement.

Il faut noter que, ces trois bassins constituent 80% des forêts de notre planète. Tous les grands pays s’empressent à les protéger. Car, la disparition de ces poumons verts peut précipiter la fin de la vie sur terre, selon des spécialistes à la matière.