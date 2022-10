Préparatifs aux 9è Jeux de la Francophonie en RDC : Sama Lukonde en visite d’inspection des infrastructures en construction

Faisant suite à sa réunion d’orientation avec les membres du Comité de pilotage de la 9ème édition des Jeux de la Francophonie tenue le 29 septembre dernier, le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, en sa qualité de superviseur et président du comité de pilotage, a procédé, mardi 4 octobre 2022, à une visite d’inspection de différents sites où des infrastructures sont en cours de construction en vue d’abriter ces jeux, que la République démocratique du Congo s’apprête à organiser en juillet et août 2023. Il était question pour le chef du gouvernement de se rassurer personnellement de l’état d’avancement des préparatifs à ce rendez-vous sportif. Il voulait en avoir le cœur net que la RDC va bel et bien réussir le pari d’organiser ces 9èmes Jeux de la Francophonie.

Le site de l’Université de Kinshasa, celui du stade des Martyrs ainsi que le stade Tata Raphaël ont figuré au programme de cette visite.

A l’étape de l’Université de Kinshasa, le Premier ministre a été accueilli par le recteur Jean-Marie Kayembe, qui avait à ses côtés les membres du comité de gestion.sur le site universitaire, le Premier ministre a présidé une courte séance de travail au cabinet du recteur avec tout le Staff de l’UNIKIN ainsi que tous les membres de sa délégation.

Puis s’en est suivi la visite de quelques infrastructures de la Colline Inspirée, choisies pour être utilisées lors de ces Jeux de la Francophonie. Il s’agit notamment du Plateau des étudiants, dont les Homes 1 à 8, le complexe sportif, le Home Vatican ainsi que les homes 10, 20, 30, 80 et 150.

Après l’Université de Kinshasa, le cortège du chef du gouvernement s’est ébranlé vers le Stade Tata Raphaël où il s’est livré au même exercice. Les terrains devant accueillir différents jeux sont en réhabilitation et en construction. Il en est de même du Stade des Martyrs où plusieurs infrastructures sportives sont en pleine construction.

A l’issue de la visite d’inspection, Jean-Michel Sama Lukonde s’est exprimé en ces termes : « Sous l’impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la République démocratique du Congo s’est engagée à accueillir ici les 9èmes Jeux de la Francophonie dont le report, comme vous le savez, était dû à la pandémie de la Covid-19. Nous avons dû avoir des reports de cet événement qui est confirmé pour l’année prochaine à la fin du mois de juillet 2023. Et donc, dans les engagements que nous avons, très exactement, au mois de mai 2023, nous devrons rendre les ouvrages de sorte qu’ils soient sécurisés pour accueillir des athlètes et vraiment participer à cette belle fête sportive ici qui va nous réunir avec tous les pays francophones. Et donc, à 8 mois de ce délai, nous estimons qu’il fallait faire une visite de terrain pour voir les différents sites qui sont concernés par ces jeux, notamment l’Université en ce qui concerne le village, mais aussi le stade Tata Raphaël avec toutes les infrastructures sportives qui doivent accueillir le tennis de table, la lutte et les autres disciplines ainsi que finalement le stade et l’aire de jeu qui va accueillir l’athlétisme. Entendre les difficultés aussi des entrepreneurs qui sont nos partenaires avec lesquels nous travaillons. Nous nous sommes déplacés avec tout le comité qui fait le suivi de ces 9èmes Jeux de la Francophonie, avec en plus le directeur des jeux ».

De cette façon, a ajouté Sama Lukonde, le pays pourra se mettre au diapason pour se préparer à rencontrer cet événement parce qu’il est très cher pour le pays, pour sa visibilité.

« Nous voulons être prêts pour ce moment-là. Et donc aujourd’hui, nous nous rendons compte qu’il faut accompagner ces entrepreneurs. Il faut faire un suivi régulier pour qu’on s’assure à date que nous soyons prêts. Beaucoup de sites visités, des avancées constatées, des difficultés aussi rencontrées mais nous allons nous y mettre pour pouvoir les rencontrer et être prêts pour ce moment-là », a déclaré en substance le Premier ministre.

En effectuant cette série de visites, le chef du gouvernement prouve à suffisance sa détermination à tout mettre en œuvre pour que la RDC gagne avec succès le pari d’avoir organisé pour la première fois les Jeux de la Francophonie. Toutes les batteries sont donc mises en marche pour réussir ce pari.

Assurance pour la levée de la grève des prof.

A l’étape de l’Université de Kinshasa, le Premier ministre a communié avec les étudiants venus nombreux l’accueillir devant le bâtiment administratif de la Colline inspirée.

A cette occasion, le Premier ministre s’est adressé aux étudiants. Le chef du gouvernement a rencontré leurs préoccupations, notamment celles liées à la grève décrétée par les professeurs, la question du transport avec le projet Trans-Academia, et l’épineux problème de logement des étudiants.

En sa qualité de chef du gouvernement qui travaille d’arrache-pied pour la matérialisation de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Jean-Michel Sama Lukonde a donné des assurances sur la volonté manifeste de son équipe à trouver des solutions avec le corps professoral.

« Aujourd’hui, je suis très heureux de me retrouver avec vous. Et je prends toujours le temps de m’arrêter pour échanger. Depuis que je suis arrivé, pendant que j’étais déjà dans le bâtiment, j’ai entendu les messages que vous m’avez lancés. Le premier message était de demander que nous ne puissions plus avoir de grève ici à l’UNIKIN. Et je crois que vous avez vu, parce qu’au niveau de notre gouvernement, nous avons une tradition de dialogue. Nous échangeons toujours et nous avons reçu les professeurs pour échanger avec eux et trouver la solution. Croyez certainement que je ne serais pas venu ici, si jamais nous n’avions pas de solution en vue. Je peux vous garantir qu’avec le corps professoral, tout va se faire. Le deuxième point que vous avez mentionné, vous avez dit très exactement ceci : Nous sommes fatigués d’être des locataires. Nous avons besoin de rentrer dans les homes qui nous sont destinés. Tout à l’heure, je vais effectuer les visites. Justement c’est même pour ça que je suis là. Nous avons la chance d’avoir un président de la République, qui est soucieux du bien-être des étudiants de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c’est lui qui a eu cette volonté de voir ici les homes réhabilités. Donc, c’est important que vous sachiez que c’est un souci qu’il porte pour la République et ici nous allons nous assurer que ces homes sont réhabilités pour vous. Il n’y aura personne d’autre qui va s’en approprier si ce n’est les étudiants ». S’agissant du dossier Trans-Academia, Sama Lukonde s’est félicité d’avoir déjà matérialisé le projet et procédé à son inauguration.

« C’est important que vous puissiez faire partie de la gestion. D’ici la fin de la semaine, je serai heureux d’accueillir votre organisation pour la formation de ce comité qui va gérer avec nous ce projet de Trans-Academia. C’est une promesse du chef de l’État. Nous, en tant que gouvernement, on doit s’assurer que cela puisse se matérialiser et cela va se faire », a rassuré Jean-Michel Sama Lukonde devant les étudiants de l’UNIKIN.

Pour rappel, le Premier ministre était accompagné de quelques membres de son gouvernement, notamment le ministre d’État en charge des Infrastructures, le ministre de l’ESU, le ministre des Sports et Loisirs, le ministre de la Jeunesse, et la ministre près le Président de la République. Dans la suite du Premier ministre, on signale aussi la présence du directeur du comité organisateur des jeux de la Francophonie.