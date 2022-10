Protection des activistes des droits humains : Un tableau peu reluisant dans les provinces en guerre

On enregistre beaucoup de cas d’agressions et d’arrestations des activistes des droits humains dans les provinces de l’Est du pays, notamment au Nord-Kivu.

Ce tableau peu reluisant observé ces dernières années est dépeint par Vicar Batundi, coordonnateur du Projet « RISC » au sein de la synergie Ukingo Wetu qui l’a dénoncé en rendant public, le lundi 3 octobre, un rapport qui retrace des crimes commis contre les activistes des droits Humains dans cette partie du territoire national.

« Il y a de nombreux cas de violations commises contre les défenseurs des droits Humains. Nous appelons l’Etat congolais à les protéger et à les assister au regard du travail qu’ils font pour la société congolaise en mettant en place une loi qui les protège comme il se doit », a-t-il déclaré en substance.

Il a souligné également que les organisations de défense des droits humains plaident pour le respect de l’exercice des libertés publiques et l’élaboration d’une politique nationale appropriée.

« Ces cas de violations des défenseurs des droits humains et des activistes de la Société civile se font en toute impunité et cela n’est pas normal. Il faut des mesures d’accompagnement et de protection du travail des défenseurs des droits humains », a-t-il renchéri.

Il faut noter que cette démarche s’inscrit dans le cadre du Projet “RISC” dont les deux phases précédentes ont été exécutées depuis 2016 par les organisations « Agir ensemble pour les droits humains », « la Synergie Ukingo Wetu » et « SOS- Information Juridique Multisectorielle ».

Grâce à ce projet, il a été mis en place dans les provinces du Nord-Kivu et Sud-Kivu un mécanisme de protection des défenseurs des droits humains en danger.

Près de 300 défenseurs des droits humains ont été assistés dans ce sens sur de nombreux cas de violences observés plusieurs années déjà.