Dossier blocs pétroliers : Félix Tshisekedi réserve un non poli à John Kerry

A la demande de l’administration Biden, par la bouche de son envoyé spécial sur le climat, John Kerry, de retirer six blocs pétroliers de l’appel d’affres lancé fin juillet dernier, Félix Tshisekedi était sans appel face à une sollicitation suspecte. IL a simplement réservé un « NON catégorique », mais diplomatique, renseigne un tweet de Sonia Rolley de RFI. Bien plus, Félix Tshisekedi s’est dit plutôt favorable à une contre-expertise de tout Etat qui pense que les six blocs posent un problème. Aux yeux du chef de l’Etat, les intérêts du pays passent avant le point de vue des Américains.

Devant des impératifs de développement, on ne recule pas. C’est cela aussi le patriotisme La RDC, pays solution en termes d’écosystème, est confrontée au défi de développement. Entretemps, cet Etat, considéré comme l’un des poumons de l’humanité, fait face à une instabilité depuis plus de deux décennies, œuvre des groupes armés nationaux et étrangers entretenus par des multinationales occidentales.

Le pays de Félix Tshisekedi est en quête des moyens pour lutter contre l’ennemi sur le front sécuritaire et celui du développement. Le devoir de servir la patrie impose aux nouveaux dirigeants d’opérer des choix lucides et judicieux qui font passer les intérêts de la nation avant toute autre considération.

N’en déplaise à John Kerry qui a mis à profit la circonstance des travaux de la PRECOP 27 pour dévoiler l’agenda de la première puissance mondiale classée, malheureusement, parmi les pays pollueurs. L’ancien secrétaire d’État américain est contre-appel d’offres des blocs pétroliers et gaziers lancé par la RDC.